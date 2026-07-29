Szoboszlai DominikKerkez MilosLiverpool FC

Teherautóról az Anfieldre – Kerkez és Szoboszlai lehet Iraola új Liverpooljának arca

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A Liverpool nyári felkészülése nem csupán az új idény megalapozásáról szól. Arne Slot távozásával és Andoni Iraola érkezésével néhány hét alatt kell átalakítani a csapat játékát, miközben a világbajnokság miatt a keret tagjai eltérő időpontokban álltak munkába. A változások két nagy nyertese Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik lehet: előbbi ismét abban a rendszerben futballozhat, amelyben Anglia egyik legjobb balhátvédjévé vált, utóbbiban pedig a spanyol edző máris a Liverpool új vezérét látja.

Szalay Attila
2026. 07. 29. 6:13
Szoboszlai Dominik a Liverpool új edzője szerint vezér lehet Fotó: TIM VIZER Forrás: AFP
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Hogyan alakul a Liverpool nyári felkészülési programja?

A Liverpool az első amerikai felkészülési mérkőzésén 4-2-re legyőzte a Sunderlandet Nashville-ben. Szoboszlai csereként beállva látványos gólt szerzett, Kerkez pedig a második félidőt játszotta végig, de az eredménynél fontosabb volt, hogy már megjelentek Iraola futballjának elemei: a magas letámadás, a gyorsabb támadójáték és az egy az egy elleni párharcok. A védelem bizonytalansága ugyanakkor jelezte, hogy az átalakulás még az elején tart. Iraola maga is elismerte, hogy szélsőt még mindenképpen igazolna, a védelem létszámát pedig jelenleg túl szűknek tartja.

A következő meccs magyar idő szerint csütörtökön 1.30-kor a Wrexham elleni találkozó lesz New Yorkban, majd augusztus 2-án Chicagóban a Leeds United következik. Az amerikai túra után a Liverpool az Anfielden fogadja a Monacót és a Comót.

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