Teherautóról az Anfieldre – Kerkez és Szoboszlai lehet Iraola új Liverpooljának arca

Hogyan alakul a Liverpool nyári felkészülési programja?

A Liverpool az első amerikai felkészülési mérkőzésén 4-2-re legyőzte a Sunderlandet Nashville-ben. Szoboszlai csereként beállva látványos gólt szerzett, Kerkez pedig a második félidőt játszotta végig, de az eredménynél fontosabb volt, hogy már megjelentek Iraola futballjának elemei: a magas letámadás, a gyorsabb támadójáték és az egy az egy elleni párharcok. A védelem bizonytalansága ugyanakkor jelezte, hogy az átalakulás még az elején tart. Iraola maga is elismerte, hogy szélsőt még mindenképpen igazolna, a védelem létszámát pedig jelenleg túl szűknek tartja.

A következő meccs magyar idő szerint csütörtökön 1.30-kor a Wrexham elleni találkozó lesz New Yorkban, majd augusztus 2-án Chicagóban a Leeds United következik. Az amerikai túra után a Liverpool az Anfielden fogadja a Monacót és a Comót.