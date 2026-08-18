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Miskolcon letartóztatták a 12 halálos áldozatot követelő lengyel buszbaleset gyanúsítottját

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Miskolcon letartóztatták a 12 halálos áldozatot követelő lengyel buszbaleset gyanúsítottját

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Harminc napra letartóztatták az M3-as autópályán történt, tizenkét ember életét követelő buszbaleset gyanúsítottját. A lengyel zarándokokat szállító autóbusz sofőrjét halálos tömegszerencsétséget eredményező közúti baleset gondatlan okozásával gyanúsítják. Ügyvédje fellebbezett a döntés ellen.

Gábor Márton
2026. 08. 18. 19:28
Fotó: Tóth Balázs/HEOL.hu
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A buszon két sofőr teljesített szolgálatot, így a fuvarozó társaság a rendelkezésre álló információk szerint biztosította a járművezetők számára előírt pihenési lehetőséget. A vizsgálatnak azt is fel kell tárnia, hogy a két sofőr mikor és milyen körülmények között váltotta egymást.

A gyanúsítottat halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozásával gyanúsítják. A férfi ügyvédje, Gerván Dániel közölte, hogy fellebbeznek a letartóztatásról szóló bírósági döntés ellen.

A fuvarozó vállalkozás vezetése a lengyel médiában kiállt a sofőr mellett, és azt hangsúlyozta, hogy tapasztalt járművezetőkkel dolgoznak. A két sofőr egyikét a fuvarozó cég, a másikat pedig az utazás szervezője biztosította.

Lengyel szakemberek is segítik a vizsgálatot

A tragédia körülményeinek feltárásában a magyar hatóságok mellett lengyel szakemberek is részt vesznek. A vizsgálat kiemelt feladata annak pontos megállapítása, hogy mi történt a balesetet közvetlenül megelőző percekben, és milyen szerepe lehetett a sofőr esetleges fáradtságának vagy figyelmetlenségének.

A tizenkét áldozat holttestének hazaszállítása egyelőre még nem történhetett meg. Sajtóinformációk szerint a szükséges hatósági eljárások miatt akár hetekig is eltarthat, mire a holttesteket kiadják a hozzátartozóknak.

A tragédia miatt Lengyelországban is intézkedéseket hoztak: Dariusz Klimczak infrastrukturális miniszter fokozott autóbusz-ellenőrzéseket rendelt el. Ez azonban önmagában nem jelenti azt, hogy a mostani balesetben érintett járművel kapcsolatban korábban műszaki problémát találtak volna.

A nyomozás jelenleg is folyamatban van, a bíróság pedig a gyanúsított letartóztatásáról hozott döntésével a bizonyítás zavartalanságát és a büntetőeljárás biztosítását kívánta garantálni.

Borítókép: A balesetet szenvedett lengyel busz (Fotó: Tóth Balázs/HEOL.hu)

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