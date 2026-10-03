Ukrán és török szétesés, Románia legutóbb a magyaroktól kapott nagyobb pofont

Noha a vendégszurkolók közül többen is Vincenzo Montella távozását követelték, és a helyi lapok is főleg az olasz szakember taktikai döntéseit kérdőjelezték meg, a szövetségi kapitány mindezzel nem foglalkozott. Szerinte a világbajnoki kijutással és az A ligába való felkerüléssel sikeres időszak van mögöttük, és tovább kell együtt dolgozni és fejlődni a folytatásban is.

Kevin De Bruyne vezérletével Belgium is simán nyert Törökország ellen. Fotó: Belga via AFP/Bruno Fahy

Döntetlen a francia–olaszon, Edin Dzeko elköszönt

A belgák csoportjában az első két összecsapás után százszázalékos franciák Michael Olise révén ezúttal is vezetéshez jutottak, de a vendég olaszok Alessandro Bastoni találatával egyenlítettek, így Zinédine Zidane nem ünnepelhetett győzelmet a hazai bemutatkozásán. A hajrában Dayot Upamecano kiállítása miatt a házigazda emberhátrányban játszott.

Zenicán Edin Dzeko lejátszotta 152., egyben utolsó mérkőzését a bosnyák válogatottban, amely a negyvenéves támadó lecserélése után egyenlített az eddig hibátlan Svédország ellen a B divízióban. A C ligában Szlovákia először vesztett pontokat, Montenegró viszont továbbra is hibátlan.

Nemzetek Ligája, 3. forduló:

A divízió, 1. csoport:

Franciaország–Olaszország 1-1 (0-0)

Belgium–Törökország 3-0 (1-0)

Az állás: 1. Franciaország 7 pont, 2. Belgium 6, 3. Olaszország 4, 4. Törökország 0

B divízió, 2. csoport:

Magyarország–Georgia 1-0 (1-0)

Ukrajna–Észak-Írország 0-3 (0-2)

Az állás: 1. Észak-Írország 7 pont, 2. Ukrajna 4, 3. Magyarország 4, 4. Georgia 1

B divízió, 4. csoport:

Lengyelország–Románia 6-0 (1-0)

Bosznia-Hercegovina–Svédország 1-1 (0-0)

Az állás: 1. Svédország 7 pont, 2. Bosznia-Hercegovina 5, 3. Lengyelország 4, 4. Románia 0

C divízió, 3. csoport:

Feröer szigetek–Szlovákia 1-1 (0-1)

Kazahsztán–Moldova 1-2 (0-1)

Az állás: 1. Szlovákia 7 pont, 2. Moldova 4, 2. Feröer szigetek 3, 3. Kazahsztán 1

C divízió, 2. csoport:

Lettország–Montenegró 1-2 (0-1)

Ciprus–Örményország 2-0 (2-0)

Az állás: 1. Montenegró 9 pont, 2. Ciprus 4, 3. Örményország 3, 4. Lettország 1

Pontegyenlőség esetén az egymás elleni eredmények rangsorolnak.