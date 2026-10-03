Ukrán és török szétesés, Románia legutóbb a magyaroktól kapott nagyobb pofont

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A labdarúgó Nemzetek Ligája 3. fordulójának pénteki játéknapján Románia hat, a török és az ukrán válogatott pedig három góllal kapott ki, így nem véletlen, hogy mindhárom országban nagy volt a csalódottság. Franciaország és Olaszország rangadója döntetlennel zárult, ahogyan Edin Dzeko búcsúmérkőzése is.

Wiszt Péter
2026. 10. 03. 8:37
Románia Dragusin piros lapja után hat gólt kapott Lengyelországban Fotó: NurPhoto via AFP/Marek Antoni Iwanczuk

Noha a vendégszurkolók közül többen is Vincenzo Montella távozását követelték, és a helyi lapok is főleg az olasz szakember taktikai döntéseit kérdőjelezték meg, a szövetségi kapitány mindezzel nem foglalkozott. Szerinte a világbajnoki kijutással és az A ligába való felkerüléssel sikeres időszak van mögöttük, és tovább kell együtt dolgozni és fejlődni a folytatásban is.

Kevin De Bruyne vezérletével Belgium is simán nyert Törökország ellen
Kevin De Bruyne vezérletével Belgium is simán nyert Törökország ellen. Fotó: Belga via AFP/Bruno Fahy

Döntetlen a francia–olaszon, Edin Dzeko elköszönt

A belgák csoportjában az első két összecsapás után százszázalékos franciák Michael Olise révén ezúttal is vezetéshez jutottak, de a vendég olaszok Alessandro Bastoni találatával egyenlítettek, így Zinédine Zidane nem ünnepelhetett győzelmet a hazai bemutatkozásán. A hajrában Dayot Upamecano kiállítása miatt a házigazda emberhátrányban játszott.

Zenicán Edin Dzeko lejátszotta 152., egyben utolsó mérkőzését a bosnyák válogatottban, amely a negyvenéves támadó lecserélése után egyenlített az eddig hibátlan Svédország ellen a B divízióban. A C ligában Szlovákia először vesztett pontokat, Montenegró viszont továbbra is hibátlan.

Nemzetek Ligája, 3. forduló:

A divízió, 1. csoport:

  • Franciaország–Olaszország 1-1 (0-0)
  • Belgium–Törökország 3-0 (1-0)
  • Az állás: 1. Franciaország 7 pont, 2. Belgium 6, 3. Olaszország 4, 4. Törökország 0

B divízió, 2. csoport:

B divízió, 4. csoport:

  • Lengyelország–Románia 6-0 (1-0)
  • Bosznia-Hercegovina–Svédország 1-1 (0-0)
  • Az állás: 1. Svédország 7 pont, 2. Bosznia-Hercegovina 5, 3. Lengyelország 4, 4. Románia 0

C divízió, 3. csoport:

  • Feröer szigetek–Szlovákia 1-1 (0-1)
  • Kazahsztán–Moldova 1-2 (0-1)
  • Az állás: 1. Szlovákia 7 pont, 2. Moldova 4, 2. Feröer szigetek 3, 3. Kazahsztán 1

C divízió, 2. csoport:

  • Lettország–Montenegró 1-2 (0-1)
  • Ciprus–Örményország 2-0 (2-0)
  • Az állás: 1. Montenegró 9 pont, 2. Ciprus 4, 3. Örményország 3, 4. Lettország 1

Pontegyenlőség esetén az egymás elleni eredmények rangsorolnak.

Magyarország - Georgia Nemzetek Ligája
Magyarország - Georgia Nemzetek Ligája
Magyarország - Georgia Nemzetek Ligája
1/22

 

Nemzetek Ligájaukrán válogatottZinédine ZidaneKevin De BruyneRobert Lewandowskiromán válogatotttörök válogatottSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekbrüsszel

Pilhál Tamás: Ezek bolsevikok

Pilhál Tamás avatarja

Kevés veszélyesebb ember van, mint egy önérzetében sértett narcisztikus. A globalisták lehetőséget láttak a sértettségében, frusztráltságában, őrületében.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu