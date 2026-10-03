Magyar Péter képviselője maga mondta el, miért kell távoznia a miniszterelnöknek

Ha pedig a múltbéli dolgok számítanak:

Vitézy Dávid nyugodtan hazamehet vonatozni a terepasztalához, hiszen a tiszás nyelvek szerint velejéig korrupt Orbán-kormány államtitkára volt, akárcsak Kármán András pénzügyminiszter. Ruszin-Szendi Romulusz is mit keres a kormányban, azon kívül, hogy jó sokat? És mi a helyzet Ruff Bálinttal, aki a tiszás narratíva szerint szintén korrupt balliberális kormányzati körökben tanácsadóskodott?

Úgy tűnik, a tiszás képviselők gyorsan belerázódtak az új szerepükbe. Mint a középkori kiskirályok, úgy járnak-kelnek az országban: egyik nap a gyógyszerészkamarát szólítják fel, másnap az egyházaknak mondják meg a tutit, harmadik nap már a komplett Fidesz-frakciótól követelik a lemondást, negyedik nap meg valószínűleg a sarki fűszerest fogják betámadni, ha nem tetszik a köténye színe. Micsoda jogállam! Nem csoda, hogy ez már az Európai Bizottságnak is tetszik, még fizet is érte!