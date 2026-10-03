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Poszt-trauma

Magyar Péter képviselője maga mondta el, miért kell távoznia a miniszterelnöknek

Úgy tűnik, a tiszás képviselők gyorsan belerázódtak az új szerepükbe. Mint a középkori kiskirályok, úgy járnak-kelnek a országban, mindenki felszólítanak mindenre. Véletlenül még a miniszterelnököt is.

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Odrobina Kristóf
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2026. 10. 03. 8:45
Fotó: Havran Zoltán
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Ha pedig a múltbéli dolgok számítanak:

Vitézy Dávid nyugodtan hazamehet vonatozni a terepasztalához, hiszen a tiszás nyelvek szerint velejéig korrupt Orbán-kormány államtitkára volt, akárcsak Kármán András pénzügyminiszter. Ruszin-Szendi Romulusz is mit keres a kormányban, azon kívül, hogy jó sokat? És mi a helyzet Ruff Bálinttal, aki a tiszás narratíva szerint szintén korrupt balliberális kormányzati körökben tanácsadóskodott?

Úgy tűnik, a tiszás képviselők gyorsan belerázódtak az új szerepükbe. Mint a középkori kiskirályok, úgy járnak-kelnek az országban: egyik nap a gyógyszerészkamarát szólítják fel, másnap az egyházaknak mondják meg a tutit, harmadik nap már a komplett Fidesz-frakciótól követelik a lemondást, negyedik nap meg valószínűleg a sarki fűszerest fogják betámadni, ha nem tetszik a köténye színe. Micsoda jogállam! Nem csoda, hogy ez már az Európai Bizottságnak is tetszik, még fizet is érte!

Tisza-kormányTisza PártMagyar PéterSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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