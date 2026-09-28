Ezt üzente Orbán Viktor a magyaroknak, miután Hankó Balázst beidézték a NAV-hoz + videó
„Filmszínház kell a valóság helyett. Azt üzenjük minden magyarnak: a tiszás önkényurak a nemzeti oldal közösségét nem fogják megtörni” – jelezte a Facebook-oldalán a Fidesz elnöke.
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