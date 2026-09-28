Megszólalt a rendőrség arról, hogy várják-e Hankó Balázst a parlamentnél
A rendőrség hétfő délutáni közleményben azt írta, hogy nem intézkedik sem az Országházban, sem a képviselői irodaházban, sem a Fidesz-székházban, miközben a parlament mélygarázsában való jelenlétüket lényegében nem cáfolták. Lapunk nemrég arról írt, hogy a rendőrök már a parlament mélygarázsában várakozhatnak, hogy elvigyék Hankó Balázst.akit az NKA-ügyben akarnak meggyanúsítani.
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