Jobb vagy bal oldal? A hazai szövetség kiáll a meghurcolt magyar sportolók mellett
Nem hagyja annyiban Fábián Bettina és Betlehem Dávid kizárását a Magyar Úszó Szövetség. Mind Fábián, mind Betlehem érmes helyen ért célba a múlt héten a nyíltvízi úszók razanaci Európa-kupa-versenyén, ám szabálytalan sapkára hivatkozva mindkettejük eredményét törölték. A kizárás ellen hivatalosan is tiltakozó MÚSZ szerint viszont éppen csak a két magyar úszó sapkája volt szabályos.
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