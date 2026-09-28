Jobb vagy bal oldal? A hazai szövetség kiáll a meghurcolt magyar sportolók mellett

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Nem hagyja annyiban Fábián Bettina és Betlehem Dávid kizárását a Magyar Úszó Szövetség. Mind Fábián, mind Betlehem érmes helyen ért célba a múlt héten a nyíltvízi úszók razanaci Európa-kupa-versenyén, ám szabálytalan sapkára hivatkozva mindkettejük eredményét törölték. A kizárás ellen hivatalosan is tiltakozó MÚSZ szerint viszont éppen csak a két magyar úszó sapkája volt szabályos.

Koczó Dávid
2026. 09. 28. 15:56
Fábián Bettina és Betlehem Dávid kizárás mutatja: a nyíltvízi úszók Ek-sorozatában káosz uralkodik Fotó: AFP/Julien de Rosa
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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