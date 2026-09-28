Új magyar rekorddal nyert aranyérmet, Eb-dobogósunk mégsem elégedett
Az Európa-bajnoki ezüstérmes magyar atléta új országos csúccsal nyerte meg vasárnap a Varsó Marathon női versenyét. A 2:24:48 óra alatt teljesített maratoni táv után Vindics-Tóth Lili Anna mégsem volt teljesen elégedett, hiányérzetről beszélt.
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