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Le Penék újabb sikert értek el, egyre jobban aggódnak politikai ellenfeleik

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A francia, jobboldali Nemzeti Tömörülés jelentős lépést tett előre, kilenc új taggal most először alakíthat parlamenti csoportot az UDR szövetségeseivel a Szenátusban. Ez nagy áttörés, amely különösen a mediterrán térségben érezhető, fokozza Le Penék 2027-es választási reményeit – és a többi párt csalódottságát.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 28. 12:12
Jordan Bardella és Marine Le Pen Fotó: THOMAS SAMSON Forrás: AFP
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A RN hevesen ellenzi az EU közös adóztatását és hitelfelvételét. Le Pen és Bardella is azt javasolta, hogy csökkentsék a francia hozzájárulást az EU költségvetéséhez, az európai közös kiadások helyett a párt egy állami vagyonalap létrehozását szeretné, amely a védelmi, technológiai és az energetikailag „szuverén iparágakat” támogatná. 

A szigorúan nemzeti elv az energiára is vonatkozik. Az RN megígérte , hogy csökkenti a francia energiaköltségeket, nevezetesen azáltal, hogy elszakad az EU-szerte érvényes villamosenergia-árazástól (amely gyakran a gázáraktól függ, amelyek kevésbé relevánsak Franciaország nukleáris energiarendszere szempontjából), és így csökkentenék a francia kiskereskedelmi árat. 

Le Pen világosan beszél

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Marine Le Pen éppen a napokban a Politico Paris Playbook Summit színpadán beszélt arról, hogy elnökké választása esetén rendíthetetlen nemzeti szuverenista politikát vezet be. Le Pen kijelentette, hogy ha az Európai Bizottság megpróbálja blokkolni a francia reformokat – legyen szó a schengeni határellenőrzések visszaállításáról vagy a migráció megfékezéséről –, akkor Franciaország egyszerűen vissza fogja tartani az uniós költségvetésbe szánt befizetéseit. Ettől a lépéstől pénzügyi értelemben azonnal megbénulnak az EU, hiszen az egyik legnagyobb nettó befizető zárná el a pénzcsapokat.

Le Pen a bevándorlás kérdésében is konkrét intézkedéseket jelentette be. Mint mondta, elnökként kész azonnal összefogni a brit kormánnyal, hogy közös, radikális határzárral és közvetlen kitoloncolásokkal vessenek véget a La Manche csatornán zajló illegális migrációnak.

Macron örökségét romokban lévő gazdaságnak nevezte, önmagát pedig az egyetlen olyan erőként pozicionálta, amely képes megvédeni a francia nemzeti érdekeket Brüsszellel szemben. 

Le Pen kijelentette azt is, hogy

ha hatalomra kerül, azonnal leállítja Ukrajna francia finanszírozását és mindennemű fegyveres támogatását.

Lelkesen üdvözölte Donald Trump döntését is, miszerint az amerikai elnök meghívta Vlagyimir Putyint Floridába egy kétoldalú csúcstalálkozóra. Le Pen szerint a washingtoni és moszkvai vezetők közötti közvetlen párbeszéd az egyetlen reális út a béke felé, a jelenlegi brüsszeli és párizsi háborús retorika pedig teljesen tévút.

Borítókép: Jordan Bardella és Marine Le Pen (Fotó: AFP)

FranciaországMarine Le PenNemzeti TömörülésSzóljon hozzá!

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