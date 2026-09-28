Le Penék újabb sikert értek el, egyre jobban aggódnak politikai ellenfeleik

A RN hevesen ellenzi az EU közös adóztatását és hitelfelvételét. Le Pen és Bardella is azt javasolta, hogy csökkentsék a francia hozzájárulást az EU költségvetéséhez, az európai közös kiadások helyett a párt egy állami vagyonalap létrehozását szeretné, amely a védelmi, technológiai és az energetikailag „szuverén iparágakat” támogatná.

A szigorúan nemzeti elv az energiára is vonatkozik. Az RN megígérte , hogy csökkenti a francia energiaköltségeket, nevezetesen azáltal, hogy elszakad az EU-szerte érvényes villamosenergia-árazástól (amely gyakran a gázáraktól függ, amelyek kevésbé relevánsak Franciaország nukleáris energiarendszere szempontjából), és így csökkentenék a francia kiskereskedelmi árat.

Le Pen világosan beszél

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Marine Le Pen éppen a napokban a Politico Paris Playbook Summit színpadán beszélt arról, hogy elnökké választása esetén rendíthetetlen nemzeti szuverenista politikát vezet be. Le Pen kijelentette, hogy ha az Európai Bizottság megpróbálja blokkolni a francia reformokat – legyen szó a schengeni határellenőrzések visszaállításáról vagy a migráció megfékezéséről –, akkor Franciaország egyszerűen vissza fogja tartani az uniós költségvetésbe szánt befizetéseit. Ettől a lépéstől pénzügyi értelemben azonnal megbénulnak az EU, hiszen az egyik legnagyobb nettó befizető zárná el a pénzcsapokat.

Le Pen a bevándorlás kérdésében is konkrét intézkedéseket jelentette be. Mint mondta, elnökként kész azonnal összefogni a brit kormánnyal, hogy közös, radikális határzárral és közvetlen kitoloncolásokkal vessenek véget a La Manche csatornán zajló illegális migrációnak.

Macron örökségét romokban lévő gazdaságnak nevezte, önmagát pedig az egyetlen olyan erőként pozicionálta, amely képes megvédeni a francia nemzeti érdekeket Brüsszellel szemben.