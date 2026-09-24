Brüsszel már most retteghet: Marine Le Pen leállítja az ukrán támogatásokat, ha megnyeri az elnökválasztást
Marine Le Pen a Politico lap egyik eseményén úgy nyilatkozott, hogy ha megnyeri a jövő évi elnökválasztást, kész megfojtani az uniós költségvetést, ha Brüsszel nem teljesíti Franciaország elvárásait. A francia jobboldal vezére szakított a klasszikus Frexit gondolatával: nem kilépni akar az EU-ból, hanem belülről akarja átformálni a vezetést. Azt is leszögezte, hogy ha megnyeri az elnökválasztást, Franciaország leállítja Ukrajna támogatását.
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