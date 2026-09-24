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Saját legendáját rúgta ki a magyar kosárlabdaklub

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Nincs béke az egyik patináns magyar kosárlabdaklubnál. Körmenden csütörtökön jelentették be, hogy megválnak a klub korábbi legendájától. Zsebe Ferenc eddig ügyvezetőként dolgozott a klub élén.

Lantos Gábor
2026. 09. 24. 18:45
A Körmend kirúgta Zsebe Ferencet Fotó: Polyak Attila
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kosárlabdaKörmendZsebe Ferenc

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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