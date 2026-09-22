Elmúltak a mézeshetek – A kommentelők kérték számon a New York-ba utazó Orbán Anitát

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Megérkezett New Yorkba a magyar delegáció, amelyet Baka András köztársasági elnök csatlakozásáig Orbán Anita külügyminiszter vezet. A miniszter Facebook-bejegyzésében az ENSZ-hét kulisszáinak bemutatását ígérte, de a hozzászólók többségének elege van a látványos, de tartalmatlan posztokból és a tárgyalások valódi célját és eredményeit akarták ismerni. A luxizás kapcsán is többen aggályukat fejezték ki.

Magyar Nemzet
2026. 09. 22. 18:09
Forrás: Hatlaczki Balázs
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Fotó: Facebook
Fotó: Facebook

Elegük van a kormány tartalmatlan képeslap-posztjaiból 

„Esetleg a kulisszák mellett ad majd információt a tárgyalásokról is?” – érdeklődött az egyik hozzászóló. Egy másik azt írta, hogy a folyosók bemutatása helyett az érdemi egyeztetések érdeklik. Volt, aki a delegáció hosszabb távú gazdasági és infrastrukturális terveiről kérdezte a külügyminisztert.

Fotó: Facebook
Fotó: Facebook
Fotó: Facebook

Csak semmi luxizás!

Többen az út költségei és színvonala kapcsán érdeklődtek – nehogy luxizásba csússzon át a Tisza-kormány. Egy kommentelő az adófizetők pénzéből történő „utazgatás és luxizás” miatt fejezte ki ironikusan fenntartásait, egy másik pedig azt írta: „Remélem, az economy classon utaztak!” A hozzászólásokból ugyanakkor nem derül ki, milyen járattal vagy osztályon utazott a küldöttség.  

Fotó: Facebook
Fotó: Facebook
Fotó: Facebook
Fotó: Facebook

 

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