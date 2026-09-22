Elmúltak a mézeshetek – A kommentelők kérték számon a New York-ba utazó Orbán Anitát

Fotó: Facebook

Fotó: Facebook

Elegük van a kormány tartalmatlan képeslap-posztjaiból

„Esetleg a kulisszák mellett ad majd információt a tárgyalásokról is?” – érdeklődött az egyik hozzászóló. Egy másik azt írta, hogy a folyosók bemutatása helyett az érdemi egyeztetések érdeklik. Volt, aki a delegáció hosszabb távú gazdasági és infrastrukturális terveiről kérdezte a külügyminisztert.

Fotó: Facebook

Fotó: Facebook

Fotó: Facebook

Csak semmi luxizás!

Többen az út költségei és színvonala kapcsán érdeklődtek – nehogy luxizásba csússzon át a Tisza-kormány. Egy kommentelő az adófizetők pénzéből történő „utazgatás és luxizás” miatt fejezte ki ironikusan fenntartásait, egy másik pedig azt írta: „Remélem, az economy classon utaztak!” A hozzászólásokból ugyanakkor nem derül ki, milyen járattal vagy osztályon utazott a küldöttség.

Fotó: Facebook

Fotó: Facebook

Fotó: Facebook