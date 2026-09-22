Több helyszínen is házkutatást tartott az ügyészség az MNB-ügyben
Több helyszínen házkutatást tartott, majd bizonyítékokat foglalt le az ügyészség az MNB-ügyben – közölte lapunkkal a Központi Nyomozó Főügyészség. Hozzátették ugyanakkor, hogy gyanúsítottat az ügyben nem hallgattak ki. Az ATV információi szerint Matolcsy György volt jegybankelnök környezetéhez szálltak ki a hatóságok, de ezt a hírt hivatalosan nem erősítették meg.
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