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Kikérte az ügyészség Magyar Péter mentelmi jogát a telefonlopási ügyben

A köztársasági elnök nem enged Magyar Péternek, nem jelöl új legfőbb ügyészt

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Továbbra is Szathmáry Zoltán Baka András jelöltje a legfőbb ügyészi posztra, akkor is, ha az nem tetszik a Tisza Pártnak vagy a miniszterelnöknek.

Baranyai Gábor
2026. 09. 22. 16:43
Fotó: Hatlaczki Balazs
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köztársasági elnökbaka andrásszathmáry zoltánügyészségMagyar Péter

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Odrobina Kristóf
idezojelekTisza-kormány

Magyar Péter egyetlen fegyverét a nappaliból is megérthetjük

Odrobina Kristóf avatarja

Sosem gondoltam volna, hogy akkor fogom megfejteni Magyar Péter világát, amikor az óvodás gyermekemet próbálom nyugtatni.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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