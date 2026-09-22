Peszkov: Oroszország nem tűzszünetet akar
Oroszország a tartós békét, nem pedig a fegyverszünetet támogatja az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője keddi moszkvai sajtótájékoztatóján. „Vlagyimir Putyin elnök és az orosz fél mindig is hangsúlyozta, hogy mi a tartós békét, az örök békét támogatjuk, nem pedig a fegyverszünetet, amely lényegében semmit sem hozna” – mondta Peszkov, hozzátéve, hogy Kijev pontosan tudja, milyen döntéseket kell meghoznia a békéhez. Volodimir Zelenszkij ugyanakkor arról beszélt, kedden New Yorkban, az ENSZ székházában találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, ahol energetikai tűzszünetet fog szorgalmazni Oroszországgal.
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