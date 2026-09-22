Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)
Grönland: Nagyobb amerikai katonai jelenlét – véget érhet viszály?
Donald Trump elnök kedden találkozik Grönland és Dánia vezetőivel, hogy aláírjon egy megállapodást, amely nagyobb amerikai katonai jelenlétet tesz lehetővé Grönlandon, és véget vethet a stratégiailag elhelyezkedő és ásványkincsekben gazdag sziget körüli patthelyzetnek. Grönland, a Dán Királyság egykori gyarmata, ma pedig félig autonóm területe, az Arktisz és Észak-Amerika között fekszik, és hatalmas energiaforrásokkal rendelkezik.
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