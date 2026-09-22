Hamarosan Európa útjain is megjelenik a Tesla forradalmi kamionja

Ugyanakkor az áramvonala Semi önsúlya a nagy akkumlátor dacára is relatív kedvező 9,1 tonna alatt alakul, a napi használatot pedig távdiagnosztika és online szoftverfrissítés könnyíti. Megmarad az amerikai verziók érdekessége, a fülke közepén elhelyezett sofőrülés, illetve a funkciók kezeléséhez szükséges két érintőképernyő, ugyanakkor a tervezett önvezető funkciók (FSD) az amerikainál több korlátozással érkezhetnek az európai piacra. Számos egyéb változást, például a fülkében létrás vészkijáratot hoz az EU-s specifikáció, a külső tükrök helyett kamerákat kap. Hozzánk is már az új orrdizájn érkezik, vízszintes csíkba rendezett fényszórókkal.
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Üres ígéretek helyett végre bevezetési dátummal és műszaki adatokkal debütált egy német kiállításon a Semi.
Európai premierje során máris kritika érte a Semit: nincsen ágy a fülkéjében, holott a hosszú- és akár középtávú fuvaroknál is fontos lenne a sofőröknek. Valószínűleg erre az utólagos piac kínálhat megoldást, elvégre a kabin hátsó részében (az utasülést kiszerelve) lenne elegendő hely egy lehajtható fekvőhely elhelyezéséhez.
Voltak néhányan, akik már kipróbálhatták az EU-verziót Hannoverben, íme, az egyik német beszámoló:
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