Hamarosan Európa útjain is megjelenik a Tesla forradalmi kamionja

Fotó: Tesla

Ugyanakkor az áramvonala Semi önsúlya a nagy akkumlátor dacára is relatív kedvező 9,1 tonna alatt alakul, a napi használatot pedig távdiagnosztika és online szoftverfrissítés könnyíti. Megmarad az amerikai verziók érdekessége, a fülke közepén elhelyezett sofőrülés, illetve a funkciók kezeléséhez szükséges két érintőképernyő, ugyanakkor a tervezett önvezető funkciók (FSD) az amerikainál több korlátozással érkezhetnek az európai piacra. Számos egyéb változást, például a fülkében létrás vészkijáratot hoz az EU-s specifikáció, a külső tükrök helyett kamerákat kap. Hozzánk is már az új orrdizájn érkezik, vízszintes csíkba rendezett fényszórókkal.