Nyoma sincs a vizsgálatnak a Radnai Márk-féle tűzijátékmutyi kapcsán

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Nem válaszol a Belügyminisztérium a kérdéseinkre arról a vizsgálatról, amelyet a tárca rendelt el az augusztus 20-i rendezvény szervezésével kapcsolatban. Mint ismert, az ünnepség rendezését egy olyan cég nyerte el, amelynek többségi tulajdonosa nyíltan ünnepelte a Tisza Párt választási győzelmét, és májusban Magyar Péter Kossuth téri rendezvényének szervezésében aktív szerepet vállalt. Később kiderült, hogy már a közbeszerzés kiírása előtt nekiállt a szervezésnek, az ezzel kapcsolatos emailek címzettjei között pedig ott volt Radnai Márk is.

Gidró Kriszta
2026. 09. 22. 5:45
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Radnai Márk a címzettek között

Az igazi bomba csak ezután robbant: Hadházy Ákos leleplezte, hogy a rendezvény szervezéséről folytatott levelezésnek címzettje volt Radnai Márk is. A volt politikus úgy fogalmazott, 

nem az a baj, hogy időhiány miatt nem folytattak le nyílt , azaz bárki számára nyitott közbeszerzést, hanem az, hogy a meghívásos közbeszerzést versenyt korlátozó módon, törvénytelenül manipulálták. 

A később nyertes cég ugyanis már három héttel a közbeszerzés kiírása előtt tudta, hogy meg fogják hívni őket ajánlattételre. Így a cég – Radnai Márkra hivatkozva – három héttel korábban elkezdhetett készülni, mint a később alibiből meghívott vállalkozás. Hadházy szerint nem véletlen, hogy azok nem is adtak be ajánlatot. A balliberális politikus közölte, a Hardrock azonnal felvette a fideszes Balásy cégével a kapcsolatot és részletes információkat kapott az addigi előkészületekről és árakról. 

Hadházy Ákos szerint ráadásul a kormányzati reakciók nagyon lehangolóan, a korábbi kormány mellébeszéléseihez hasonlóan térnek ki a valódi válasz elől. Sem Magyar Péter, sem Radnai Márk nem reagált az egyetlen fontos kérdésre: miért kezdhettek a tiszás vállalkozók három héttel korábban készülni a közbeszerzésre, mint a másik két cég?

A Belügyminisztérium vizsgálatot indított

Hadházy leleplezése után jelentette be a Belügyminisztérium, hogy vizsgálatot indítanak az ügyben. Szerintük az augusztus 20-i események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázása érdekében szükséges a vizsgálat.

Ezzel a vizsgálattal kapcsolatban küldtünk kérdéseket a hétvégén a Belügyminisztériumnak, ám kérdéseinkre egyelőre nem kaptunk választ.

 

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