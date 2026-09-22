Nyoma sincs a vizsgálatnak a Radnai Márk-féle tűzijátékmutyi kapcsán

Radnai Márk a címzettek között

Az igazi bomba csak ezután robbant: Hadházy Ákos leleplezte, hogy a rendezvény szervezéséről folytatott levelezésnek címzettje volt Radnai Márk is. A volt politikus úgy fogalmazott,

nem az a baj, hogy időhiány miatt nem folytattak le nyílt , azaz bárki számára nyitott közbeszerzést, hanem az, hogy a meghívásos közbeszerzést versenyt korlátozó módon, törvénytelenül manipulálták.

A később nyertes cég ugyanis már három héttel a közbeszerzés kiírása előtt tudta, hogy meg fogják hívni őket ajánlattételre. Így a cég – Radnai Márkra hivatkozva – három héttel korábban elkezdhetett készülni, mint a később alibiből meghívott vállalkozás. Hadházy szerint nem véletlen, hogy azok nem is adtak be ajánlatot. A balliberális politikus közölte, a Hardrock azonnal felvette a fideszes Balásy cégével a kapcsolatot és részletes információkat kapott az addigi előkészületekről és árakról.

Hadházy Ákos szerint ráadásul a kormányzati reakciók nagyon lehangolóan, a korábbi kormány mellébeszéléseihez hasonlóan térnek ki a valódi válasz elől. Sem Magyar Péter, sem Radnai Márk nem reagált az egyetlen fontos kérdésre: miért kezdhettek a tiszás vállalkozók három héttel korábban készülni a közbeszerzésre, mint a másik két cég?

A Belügyminisztérium vizsgálatot indított

Hadházy leleplezése után jelentette be a Belügyminisztérium, hogy vizsgálatot indítanak az ügyben. Szerintük az augusztus 20-i események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázása érdekében szükséges a vizsgálat.