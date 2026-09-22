Pánik vagy kényszercsend? – Bizonytalanságban várja a könyves szakma, mi lesz a Libri–Bookline sorsa

Az MKKE vezetője ugyanakkor nem az árrések állami szabályozását tartaná megfelelő megoldásnak. Szerinte az államnak inkább közvetlenül azokat a kiadókat és kisebb könyvesboltokat kellene támogatnia, amelyek kulturálisan fontos, de gazdaságilag kevésbé jövedelmező könyveket tartanak kínálatban. A cél az lehetne, hogy a magyar könyvkínálat sokszínűsége akkor is fennmaradjon, ha egy-egy kiadványból a kulturális értéke ellenére nem lehet nagy példányszámot értékesíteni.
A könyvpiac összképe egyébként korántsem egységes.
Az MKKE adatai alapján egyes kiadók árbevétele jelentősen nő, míg másoké erősen visszaesik. Még a növekvő árbevétel sem feltétlenül jelent több eladott könyvet: ha a bevétel emelkedik, miközben a példányszám nem nő, annak egyik magyarázata a könyvek drágulása.
A költségoldalon szinte minden tétel emelkedett: drágább lett a papír, a nyomtatás, az energia és a munkaerő. Így a nominálisan növekvő árbevétel mögött sok esetben nem több eladott könyv, hanem magasabb fogyasztói ár áll. A példányszámok eközben nem növekednek.
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