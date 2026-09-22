Pánik vagy kényszercsend? – Bizonytalanságban várja a könyves szakma, mi lesz a Libri–Bookline sorsa



A kötöttáras szabályozás is sajátos helyzetet teremt. Az újonnan megjelenő könyvekre a megjelenést követő egy évig legfeljebb tízszázalékos kedvezmény adható a vásárlónak. Gál Katalin szerint ennek egyik következménye lehet, hogy egyes vásárlók kivárnak, arra számítva, hogy később olcsóbban juthatnak hozzá a könyvhöz. Ez pedig nem feltétlenül növeli a forgalmat.

Kényszercsend lett úrrá

A könyvszakma jelenlegi állapotát Gál Katalin inkább egyfajta kényszercsendként írta le. Ez nem azt jelenti, hogy kevesebb könyv jelenik meg, hiszen sok az új cím, és a könyves rendezvények is jelentős érdeklődést vonzanak. A kényszercsend sokkal inkább a várakozás állapota: a szereplők azt figyelik, mi történik a következő hónapokban a Libri–Bookline-nal, az állami támogatásokkal és általában a könyvpiaccal.

Az állami támogatások rendszere ugyanis szintén bizonytalanságot okoz.

Gál Katalin az NKA egyik kollégiumának tagjaként azt tapasztalta, hogy az elmúlt években több kollégiumot összevontak, miközben a pályázható források is csökkentek. A könyv- és folyóirat-kiadás szereplőinek különösen problémás, hogy a korábban megítélt támogatások kifizetése is akadozik, miközben a második fél évre vonatkozó pályázatok közül több még nem jelent meg.