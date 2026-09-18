Ahol a monarchia telelt és nyaralt – Páratlan könyv jelent meg Abbáziáról és Fiuméről

De térjünk vissza a kötethez, melynek megjelenése azért is különösen fontos, mert történelmi fogódzót nyújt a mai magyar utazónak, amely bár sokat hallhatott Abbázia luxusáról és Fiume éthoszáról, de a szájhagyománnyal már nem elégszik meg. Talán azért sem, mert a múlt ma is lépten-nyomon visszaköszön az immár Horvátországhoz tartozó tengerparti ékszerdobozok minden sarkán, aki pedig magába szívta már Fiume magyarságát, az mágnesként kezd vonzódni a közeli Abbáziához, amelynek története szintúgy nagymértékben magyar is, no meg olasz, meg jugoszláv és horvát is.

Fotó: David Balogh

Reviczky Katalin kötetében a régi és az új fotók, az érdekes reprodukált reklámok, dokumetumok valósággal fogják az olvasót, aki betekintést kap abba a történetbe is, hogy miként érte el Bécs egyáltalán a tengert, hogyan működött Abbázia korabeli „marketingje”, kik voltak azok, akik fáradhatatlanul dolgoztak a környék népszerűsítésén, mi volt az általános divat az ide elzarándoklók között, s melyik volt az első szálló, amely még ma is büszkén áll a parton, nem messze a legősibb abbáziai strandtól, az Angiolinától.

A császári és királyi udvarok, az arisztokrácia és a hírességek reklámerejének felgöngyölítése is izgalmas fejezeteket tartogat a kötetben,

amely sokszor szerelmi történeteket, s tragédiákat is magába foglal. Szinte felfoghatatlan, hogy ennek a „párhuzamos világnak” egycsapásra vége lett a világégés után, de legalábbis nagyon átalakult a jugoszláv, illetve a titói érában.