cirkvenicamonarchiakiállításmodrus - fiume vármegykrapek

Kevesen ismerik, pedig az elsők között mutatta meg a világnak az Adriát

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Érdemes betérni az Adria partján vakációzóknak a Cirkvenicai Városi Múzeumba, ahol egy különleges időszaki kiállítás várja a látogatókat szeptember 1-jéig. A tárlat Hinko Krapek, a 19. század végének egyik legjelentősebb közép-európai fotográfusa és képeslapkiadója életművét mutatja be, aki nemcsak fényképezőgéppel, hanem közéleti szerepvállalásával is maradandót alkotott. A bájos múzeum alagsorában megtekinthető kiállításnak ráadásul sok magyar vonatkozása is van.

Balázs D. Attila
2026. 07. 27. 6:20
Hlinko Krapek kiállítás, Cirkvenica
Fotó: Balázs D. Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Hinko Krapek cirkvenicai őspanorámái Fotó: Balázs D. Attila

A tárlat természetesen elsősorban fotográfusi munkásságára koncentrál, hiszen Krapek a horvát képeslapkiadás történetében is úttörő szerepet játszott. 

Az 1890-es években megjelent horvátországi képeslapok csaknem felét ő készítette vagy adta ki, 1891-ben pedig az ő nevéhez fűződött Károlyváros első ismert képeslapja a múzeum információi alapján. 

Saját vállalkozásában több mint 350 különböző lap jelent meg, amelyek Maribortól a Plitvicei-tavakon át az Adriai-tenger üdülőhelyeiig örökítették meg a Monarchia világát. Ezek a képeslapok ma már nemcsak deltiológiai (képeslaptörténeti) ritkaságok, hanem helytörténeti dokumentumok is, amelyekből több olyat is láthatunk a múzeum interaktív elemekkel is tarkított alagsori tárlatán, amelyeken magyar nyelvű üdvözlősorok szerepelnek.

A cirkvenicai kiállítás nemcsak egy kiváló fotográfust mutat be, hanem egy olyan sokoldalú polgárt is, aki a 19. század végének pezsgő közép-európai világát testesítette meg. Katona, fényképész, vállalkozó, tűzoltóparancsnok, kerékpáros-sportvezető, természetbarát és közösségszervező volt egyszerre. 

Életműve jól érzékelteti, milyen sokszínű kulturális és társadalmi kapcsolatok szőtték át a Monarchia népeit.

A Hinko Krapek – saját korának embere című időszaki kiállítás 2026. szeptember 1-jéig látogatható a Cirkvenicai Városi Múzeumban, és nemcsak a fotótörténet iránt érdeklődőknek, hanem a Monarchia kulturális öröksége iránt fogékony magyar utazóknak is különleges élményt kínál.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekorbán viktor

A szabadság koalíciója – már ma lépéseket kell tenni a rohamtempóban kiépülő önkényuralommal szemben

Gajdics Ottó avatarja

Orbán Viktor egy szélesebb értelemben vett ellenállási stratégiát ajánlott híveinek azokkal szemben, akik a nemzeti oldal létére törnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.