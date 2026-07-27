Kevesen ismerik, pedig az elsők között mutatta meg a világnak az Adriát

Hinko Krapek cirkvenicai őspanorámái Fotó: Balázs D. Attila

A tárlat természetesen elsősorban fotográfusi munkásságára koncentrál, hiszen Krapek a horvát képeslapkiadás történetében is úttörő szerepet játszott.

Az 1890-es években megjelent horvátországi képeslapok csaknem felét ő készítette vagy adta ki, 1891-ben pedig az ő nevéhez fűződött Károlyváros első ismert képeslapja a múzeum információi alapján.

Saját vállalkozásában több mint 350 különböző lap jelent meg, amelyek Maribortól a Plitvicei-tavakon át az Adriai-tenger üdülőhelyeiig örökítették meg a Monarchia világát. Ezek a képeslapok ma már nemcsak deltiológiai (képeslaptörténeti) ritkaságok, hanem helytörténeti dokumentumok is, amelyekből több olyat is láthatunk a múzeum interaktív elemekkel is tarkított alagsori tárlatán, amelyeken magyar nyelvű üdvözlősorok szerepelnek.

A cirkvenicai kiállítás nemcsak egy kiváló fotográfust mutat be, hanem egy olyan sokoldalú polgárt is, aki a 19. század végének pezsgő közép-európai világát testesítette meg. Katona, fényképész, vállalkozó, tűzoltóparancsnok, kerékpáros-sportvezető, természetbarát és közösségszervező volt egyszerre.

Életműve jól érzékelteti, milyen sokszínű kulturális és társadalmi kapcsolatok szőtték át a Monarchia népeit.

A Hinko Krapek – saját korának embere című időszaki kiállítás 2026. szeptember 1-jéig látogatható a Cirkvenicai Városi Múzeumban, és nemcsak a fotótörténet iránt érdeklődőknek, hanem a Monarchia kulturális öröksége iránt fogékony magyar utazóknak is különleges élményt kínál.