Nem akarták elhagyni a színházat, puskatussal verték ki őket
A Kolozsvári Állami Magyar Színház a 25. jubileumi Partiumi Magyar Napokon kezdi meg 2026/2027-es évadát, ahol ifj. Vidnyánszky Attila rendezését, a Janovics című előadást láthatja a közönség. Az esemény a régió legnagyobb kulturális és közösségi fesztiválja, amelyen koncertek, színházi előadások, családi és gyerekprogramok, valamint kézműves vásár várja az érdeklődőket.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!