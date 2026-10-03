„A saját művészi karakterért meg kell küzdeni“ – interjú Zorád Ernő utolsó tanítványával

– Mitől Szerényi-rajz egy Szerényi-rajz?
– Egyszer egy kollégám megrovóan azt mondta nekem: te olyan sokféleképpen rajzolsz, mintha nem is egy ember lennél. Amikor a műcsarnoki kiállításomra készültünk, két napon át válogattuk a kurátorokkal a rajzaimat. Akkor láttam, hogy tényleg nagyon sokféleképpen rajzolok, de mégis van valami, amiről szerintem lehet tudni, hogy ezeket egyetlen ember rajzolta a bal kezével. Mert ráadásul balkezes is vagyok. Eleinte figurákat rajzoltam, ahogy a képregényekben is. Aztán elkezdtek érdekelni a hétköznapi tárgyak: egy nyakkendő, egy írótoll, egy lakat, egy bőrönd, egy körző. Megpróbáltam úgy lerajzolni őket, ahogyan az álom és az ébrenlét határán jelennek meg a dolgok. Amikor valami nagyon ismerős, de egyszer csak furcsán kezd viselkedni. Nahát, ez a bőrönd beszél! És mit mond a kulcsnak? Mit felel a harapófogó? Közben még egy szemüveg is átlebegett. Mindent úgy rajzoltam meg, hogy a tárgyak érzékletesek maradjanak, de olyan különösen raktam össze őket, mintha egy álomban hirtelen ki lehetne vallatni valamennyit: mi is a te igazi életed, barátocskám?