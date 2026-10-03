„A saját művészi karakterért meg kell küzdeni“ – interjú Zorád Ernő utolsó tanítványával

– Az újságban való rajzolás könnyűlovasság és rövidtávfutás. A legjobb ösztönzőszer a határidő. Nem rossz, hogy van, hanem jó. Persze előfordul, hogy az ember már félőrült: jaj, még mindig nem olyan, még mindig nem olyan, s futok ki az időből! Szigorú vagyok, nem akarok olyat kiadni a kezemből, amivel nem vagyok teljesen elégedett. Ezt nem látja az olvasó, és nem is kell látnia. Én azt akarom, hogy amikor átküldöm a rajzot a szerkesztőmnek, azt mondja: ó, de jó! Miközben látszólag oldott, vidám bohém vagyok, van bennem egy nagyon precíz fegyelmezettség is. Adott felületre kell megkomponálnom a rajzot. Nem lehet túl kicsi egy motívum, de túl nagy sem. Az olvasó kezébe veszi az újságot, ránéz a képre, és rögtön meg kell lennie a kontaktusnak. Érezze, hogy ez a rajz ide tartozik, nem csak úgy beesett.

Szerényi Gábor Munkácsy Mihály-díjas grafikusművész Fotó: Polyak Attila

– Mivel dolgozik? A rajzai alapja ma is a kézi munka?

– Mint Zórád Ernő, én is mártogatós tollal, tussal rajzolok. Az alap kizárólag és mindig szabadkézi rajz. Az utómunkánál – amikor nyomdakész állapotba kell hozni – használok digitális eszközöket. Beszkennelem a rajzot, néha retusálok rajta, finomítok valamit. Nem becsülöm le a digitális technikát, de nálam a kézi munka nagyon fontos. Más lesz a vonal attól, hogy erősebben nyomom vagy egy kicsit fölemelem a tollat. Ennek van egy olyan játéka, amit nem tudok, de nem is akarok kiváltani.

– Mitől lesz jó egy irodalmi illusztráció? Attól, hogy azonnal megmutatja, amit az olvasó a szövegben talál?

– Zórád képei illusztrációk voltak, és nyilvánvaló, hogy nagyon tudta a szöveget, nagyon elolvasta a partitúrát. De abból olyan vizuális, zenei világot alkotott, hogy a képei a regényektől függetlenül, önállóan is megállják a helyüket. Amikor az ember Krúdyt olvas, kialakulnak benne belső képek. Zórád rajzai ehhez adnak hozzá valamit. Segítenek, hogy az olvasó még jobban átélje, amit olvasott. Ne csak fölfogja a szöveget, hanem belekerüljön abba a hangulatba.

– Szeptember 26-án a Magyar Tudományos Akadémián ön méltatta Zórád Ernőt, aki posztumusz Magyar Örökség Díjat kapott. Mit jelent önnek ez az elismerés?