Talán már Trump sem tudja, mit akar kezdeni az üzemanyagokkal

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Donald Trump előbb az amerikai dízelexport korlátozását lebegtette meg, most pedig úgy tűnik, egyre kevésbé lelkesedik az ötletért. Közben Washington Európát győzködi, hogy dobjon piacra a stratégiai tartalékaiból, mert dízelből világszerte egyre szűkösebb a kínálat. Az olaj ára 100 dollár fölött jár, a nemzetközi üzemanyagpiac ideges, Magyarországon viszont szeptember közepe óta szinte meg sem mozdulnak az üzemanyagárak. A 636 forintos benzin és a 709 forintos gázolaj feltűnően jól bírja a világpiaci viharokat, pedig az előrejelzések szerint a 3 eurós, vagyis 1000 forintot meghaladó dízelár sem kizárt.

Somogyi Orsolya
2026. 10. 03. 5:37
Donald Trump amerikai elnök hol az amerikai dízelexport korlátozását, hol az európai stratégiai készletek felszabadítását szorgalmazza Fotó: LUDOVIC MARIN Forrás: POOL

A Brent szeptemberben mintegy 14 százalékkal drágult, a forint pedig nem erősödött eközben látványosan, a nemzetközi dízelpiacon pedig olyan ellátási problémák vannak, amelyek miatt Európa már a stratégiai tartalékaihoz nyúlna. A magyar kutakon egyelőre annyi történt, hogy a dízel literenkénti átlagára átlépte a lélektani 700 forintos határt, majd mozdulatlanná vált. Ráadásul a Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint a gázolaj havi átlagára 704 forint volt, míg a szomszédos országokban 735, a régióban pedig 730 forint.

Vagyis a magyar üzemanyagár jóval alacsonyabb a környezeténél, ennek okára viszont nincsen magyarázat.

Mint tudjuk, hivatalos árstop nincs július óta. A kormány korábbi üzemanyagár-védelmi intézkedéseit kivezették, vagyis papíron ismét a piac diktál, legalábbis hivatalosan. Persze, ha nem emelkednek tovább az árak, a dízeltámogatás havi ötezer forintja is valamicskével jobb fényben tűnik fel.

 

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Kevés veszélyesebb ember van, mint egy önérzetében sértett narcisztikus. A globalisták lehetőséget láttak a sértettségében, frusztráltságában, őrületében.

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