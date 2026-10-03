Talán már Trump sem tudja, mit akar kezdeni az üzemanyagokkal

A Brent szeptemberben mintegy 14 százalékkal drágult, a forint pedig nem erősödött eközben látványosan, a nemzetközi dízelpiacon pedig olyan ellátási problémák vannak, amelyek miatt Európa már a stratégiai tartalékaihoz nyúlna. A magyar kutakon egyelőre annyi történt, hogy a dízel literenkénti átlagára átlépte a lélektani 700 forintos határt, majd mozdulatlanná vált. Ráadásul a Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint a gázolaj havi átlagára 704 forint volt, míg a szomszédos országokban 735, a régióban pedig 730 forint.

Vagyis a magyar üzemanyagár jóval alacsonyabb a környezeténél, ennek okára viszont nincsen magyarázat.

Mint tudjuk, hivatalos árstop nincs július óta. A kormány korábbi üzemanyagár-védelmi intézkedéseit kivezették, vagyis papíron ismét a piac diktál, legalábbis hivatalosan. Persze, ha nem emelkednek tovább az árak, a dízeltámogatás havi ötezer forintja is valamicskével jobb fényben tűnik fel.