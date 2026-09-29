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Kapitány üzent a benzinkutasoknak: Oldják meg!

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A kijelentés nyomán kérdésessé vált, szükség van-e egyáltalán a Gazdasági és Energetikai Minisztériumra.

Somogyi Orsolya
2026. 09. 29. 13:16
Kapitány István szerint a független benzinkutasok megtalálják a megoldást Fotó: Ladóczki Balázs

 

Az, hogy a piac majd mindent elrendez, a vadkapitalizmus alapvetése volt, de ez a korszak nem véletlenül ért csúfos véget. Azóta még a piacpárti gazdaságokban egyértelmű, hogy egyes ágazatok, területek, szabályozásában az államnak igenis van feladata, nem állhat félre. Ilyennek tekinthető az üzemanyagpiac, de a vidéki családi vállalkozások is.

További kérdésként merülhet fel, hogy ha a szabadpiac mindent megold, akkor szükség van-e gazdasági minisztériumra.

Ráadásul, ha az állam évek óta szabályozza a piacot, akkor mi alapján kell most hirtelen megoldani a problémákat a szabályozás következményeivel szembesülő kisvállalkozásoknak?

Szabad út a bekebelezésnek

Jóval többről van itt szó, mint néhány benzinkutas kisegítéséről, és nem is állami támogatást kérnek, hanem olyan piaci környezetet, amelyben nem mennek tönkre. Ha a független kutak üzemeltetői tömegesen becsődölnek, különösen a kisebb településeken, az nemcsak azt vonja maga után, hogy a finomítóval rendelkező nagyvállalatok (a Shell, a Mol vagy az OMV) bekebelezik a kis kutakat és lecserélik a cégért. Csökken a helyi állások száma, a profit a családi vállalkozások helyett a nagyvállalatokhoz kerül, a piac tovább tolódik a tőkeerős, integrált szereplők felé. Egyes vélemények szerint éppen ez utóbbi a cél.

 

kapitány istvánshellFüggetlen Benzinkutak SzövetségeSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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