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Sztrájk Franciaországban: Tanárok, tűzoltók és a közlekedésben dolgozók tüntetnek

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A francia kormány azon szándékára reagálva, miszerint a 2027-es költségvetési javaslatban ismét befagyasztják a közszolgálati bérindexet, a közszféra szakszervezetei sztrájknapot hirdettek keddre az egész országban. A franciaországi sztrájk célja, hogy nyomást gyakoroljon a kormányra, mindössze néhány nappal a költségvetés benyújtása előtt. A diákok is sztrájkolnak, volt, ahol erőszakba torkolltak a tüntetések.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 29. 11:18
Sztrájk Franciaországban Fotó: KENZO TRIBOUILLARD Forrás: AFP
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Erőszakba torkolltak a diáktüntetések

Hétfőn a diáktüntetések Franciaország-szerte több tucat sérülést, több mint 160 letartóztatást eredményeztek, egy nappal az állami szektorban dolgozók országos sztrájkja előtt és hét hónappal az elnökválasztás előtt. A francia líceumok tinédzserei a múlt hét óta blokád alá vették iskoláikat a túlzsúfolt osztályok, a nagy munkaterhelés, a rossz minőségű tananyagok és a tanárhiány miatt tiltakozva. 

Francia médiában felbukkant videófelvételeken látható, ahogy diáktüntetők jelzőrakétákat gyújtanak és tűzijátékokat lőnek, még egy iskolaépületben is, miközben a rendőrök könnygázzal válaszoltak.

A mozgalom a főváros, Párizs környéki Ile-de-France régióban kezdődött , de hétfőn átterjedt más régiókra is, köztük az északi Lille-re, a déli Marseille-re és a keleti Sedanra, írta a Deutsche Welle német lap. 

Borítókép: Sztrájk Franciaországban (Fotó: AFP)

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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