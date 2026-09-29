Sztrájk Franciaországban: Tanárok, tűzoltók és a közlekedésben dolgozók tüntetnek

Erőszakba torkolltak a diáktüntetések

Hétfőn a diáktüntetések Franciaország-szerte több tucat sérülést, több mint 160 letartóztatást eredményeztek, egy nappal az állami szektorban dolgozók országos sztrájkja előtt és hét hónappal az elnökválasztás előtt. A francia líceumok tinédzserei a múlt hét óta blokád alá vették iskoláikat a túlzsúfolt osztályok, a nagy munkaterhelés, a rossz minőségű tananyagok és a tanárhiány miatt tiltakozva.

🇫🇷 French students are protesting over learning conditions.



At the Aimé Césaire lycée in Lille, students staged a protest at the call of a trade union. The reasons cited include a lack of funds, overcrowded classrooms, and shortages of teachers and school nurses. pic.twitter.com/Mjxvpi7R1V — Маrina Wolf (@volkova_ma57183) September 28, 2026

Francia médiában felbukkant videófelvételeken látható, ahogy diáktüntetők jelzőrakétákat gyújtanak és tűzijátékokat lőnek, még egy iskolaépületben is, miközben a rendőrök könnygázzal válaszoltak.

Tear gas at the school gates - Police move in as French students protest learning conditions in Saint-Denis



Police fired tear gas and made arrests as students demanded smaller classes and more staff.



The interior minister said around 180 schools were affected and 164 people… pic.twitter.com/7igZvCts0n — Viory Video (@vioryvideo) September 28, 2026

A mozgalom a főváros, Párizs környéki Ile-de-France régióban kezdődött , de hétfőn átterjedt más régiókra is, köztük az északi Lille-re, a déli Marseille-re és a keleti Sedanra, írta a Deutsche Welle német lap.

Borítókép: Sztrájk Franciaországban (Fotó: AFP)