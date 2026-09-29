Sztrájk Franciaországban: Tanárok, tűzoltók és a közlekedésben dolgozók tüntetnek

Erőszakba torkolltak a diáktüntetések
Hétfőn a diáktüntetések Franciaország-szerte több tucat sérülést, több mint 160 letartóztatást eredményeztek, egy nappal az állami szektorban dolgozók országos sztrájkja előtt és hét hónappal az elnökválasztás előtt. A francia líceumok tinédzserei a múlt hét óta blokád alá vették iskoláikat a túlzsúfolt osztályok, a nagy munkaterhelés, a rossz minőségű tananyagok és a tanárhiány miatt tiltakozva.
Francia médiában felbukkant videófelvételeken látható, ahogy diáktüntetők jelzőrakétákat gyújtanak és tűzijátékokat lőnek, még egy iskolaépületben is, miközben a rendőrök könnygázzal válaszoltak.
A mozgalom a főváros, Párizs környéki Ile-de-France régióban kezdődött , de hétfőn átterjedt más régiókra is, köztük az északi Lille-re, a déli Marseille-re és a keleti Sedanra, írta a Deutsche Welle német lap.
Borítókép: Sztrájk Franciaországban (Fotó: AFP)