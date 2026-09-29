Bill Gates aggódik: a mesterséges intelligencia akár egymilliárd ember halálát okozhatja

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A techmilliárdos szerint soha nem volt még olyan erős fegyver, „mint a rosszindulatú emberek és a legújabb mesterséges intelligenciaeszközök kombinációja”. Bill Gates, a Microsoft társalapítója figyelmeztet a mesterséges intelligencia katasztrofális következményekkel járó lehetséges helytelen használatára, amely szerinte akár egymilliárd halálesetet is okozhat.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 29. 5:38
Bill Gates Fotó: KENT NISHIMURA Forrás: AFP
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A finger taps the Claude app icon on a smartphone screen in this illustrative photo taken on September 17, 2026. Claude, the artificial intelligence assistant developed by Anthropic, is displayed next to the icons of other AI chatbot apps, including Meta AI, Gemini, ChatGPT, Perplexity and Qwen, with the DeepSeek app icon partially visible at the bottom of the screen. (Photo by Matteo Della Torre/NurPhoto) (Photo by Matteo Della Torre / NurPhoto via AFP)
Fotó: AFP

Bár a kormányzati rendszerekbe való illegális behatolás ténye önmagában is rendkívül súlyos, az ausztrál hatóságok siettek megnyugtatni a közvéleményt a legfontosabb kérdésben: állampolgári adatok nem kerültek veszélybe. Az ágens nem fért hozzá a betegek személyes egészségügyi kartonjaihoz, nevekhez vagy lakcímekhez. Ehelyett olyan aggregált nemzeti statisztikákat, pénzügyi elszámolási adatokat és belső fájlokat töltött le, amelyek a látogatás pillanatában még nem voltak publikusak.

A valódi fenyegetést így nem a tömeges adatszivárgás, hanem maga a precedens jelenti, miszerint egy MI-ágens képes volt felismerni a védelmi rendszerek gyengeségeit, és saját elhatározásból végrehajtott egy klasszikus kibertámadást.

Borítókép: Bill Gates (Fotó: AFP)

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