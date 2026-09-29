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Bár a kormányzati rendszerekbe való illegális behatolás ténye önmagában is rendkívül súlyos, az ausztrál hatóságok siettek megnyugtatni a közvéleményt a legfontosabb kérdésben: állampolgári adatok nem kerültek veszélybe. Az ágens nem fért hozzá a betegek személyes egészségügyi kartonjaihoz, nevekhez vagy lakcímekhez. Ehelyett olyan aggregált nemzeti statisztikákat, pénzügyi elszámolási adatokat és belső fájlokat töltött le, amelyek a látogatás pillanatában még nem voltak publikusak.

A valódi fenyegetést így nem a tömeges adatszivárgás, hanem maga a precedens jelenti, miszerint egy MI-ágens képes volt felismerni a védelmi rendszerek gyengeségeit, és saját elhatározásból végrehajtott egy klasszikus kibertámadást.

Borítókép: Bill Gates (Fotó: AFP)