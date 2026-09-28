„Mint amikor az ember a házastársát temeti” – nyilatkozta Hankó Balázs felesége, miután őrizetbe vették a férjét + videó
Őrizetbe vették a NAV óbudai irodájában Hankó Balázs volt minisztert. A fideszes képviselő felesége a Hír TV-nek nyilatkozott.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en