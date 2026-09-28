Hankó Balázs ügyvédje szerint nincs szükség a politikus előállítására
Hankó Balázs esetében a bűnismétlés lehetősége kizárt, nem fog elrejtőzni, bizonyítékokat pedig nem tud megsemmisíteni – nyilatkozta a politikus ügyvédje a Telexnek. Mint ismert, a parlament hétfő reggel tartott rendkívüli ülésén szavaztak a fideszes képviselő mentelmi jogának a felfüggesztéséről.
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