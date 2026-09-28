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Magyar Péter elszólta magát? Az NVVH utasítására vették őrizetbe Seszták Miklóst

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Magyar Péter maga szolgáltatott újabb érvet azoknak, akik politikai leszámolással vádolják a Tisza-kormány által létrehozott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt (NVVH). A miniszterelnök vasárnap este ugyanis azt közölte: az új hivatal utasítására vették őrizetbe Seszták Miklós volt fejlesztési minisztert. Magyar kijelentése különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a köznyelvben csak ÁVH-ként emlegetett szervezet vezetője éppen hétfőn beszélt arról: tudatosan választották ki az elsőként átvett ügyeket, és heteken belül további nyomozások indulhatnak.

Kárpáti András
2026. 09. 28. 19:39
Forrás: Facebook
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Magyar közlése így újabb kérdéseket vethet fel azzal kapcsolatban, hol húzódik a határ az NVVH törvényben biztosított nyomozati jogosítványainak gyakorlása és a kormány által politikailag is „igazságtételként” kommunikált elszámoltatás között.



 


 

seszták miklósnvvhMagyar PéterSzóljon hozzá!

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