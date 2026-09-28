Magyar Péter elszólta magát? Az NVVH utasítására vették őrizetbe Seszták Miklóst

Magyar közlése így újabb kérdéseket vethet fel azzal kapcsolatban, hol húzódik a határ az NVVH törvényben biztosított nyomozati jogosítványainak gyakorlása és a kormány által politikailag is „igazságtételként” kommunikált elszámoltatás között.
Magyar közlése így újabb kérdéseket vethet fel azzal kapcsolatban, hol húzódik a határ az NVVH törvényben biztosított nyomozati jogosítványainak gyakorlása és a kormány által politikailag is „igazságtételként” kommunikált elszámoltatás között.
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