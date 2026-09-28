Rod Stewart utolsó turnéján Budapesten is elbúcsúzik a közönségtől

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Hat évtizedes pályafutása után utolsó turnéjára készül Rod Stewart. A The Final Encore című koncertkörút 2027 tavaszán indul, a brit énekes pedig Budapestre is visszatér: június 18-án a Budapest Arénában búcsúzik a magyar közönségtől.

Viland Gabriella
2026. 09. 28. 19:01
Fotó: Rod Stewart 2025-ben Fotó: Michael Cohn
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Koncertjei ugyancsak fontos részét jelentik pályafutásának. A közlemény szerint turnéi pályafutása során összesen közel egymilliárd dollár jegybevételt értek el, koncertjeit pedig világszerte mintegy húszmillióan láthatták. Nevéhez fűződik az 1994-es, Rio de Janeiró-i Copacabana strandon rendezett szilveszteri koncert is, amelyet többmilliós közönség előtt adott. Las Vegasban hosszú éveken át rezidens előadóként is szerepelt: a Caesars Palace Colosseumában több mint kétszáz koncertet adott.

Rod Stewart legutóbb 2024-ben koncertezett Budapesten. A The Final Encore turnéval három évvel később tér vissza a magyar fővárosba, ezúttal azonban már búcsúzni érkezik: 2027. június 18-án a Budapest Arénában lép színpadra.

 

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