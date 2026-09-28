Rod Stewart utolsó turnéján Budapesten is elbúcsúzik a közönségtől

Koncertjei ugyancsak fontos részét jelentik pályafutásának. A közlemény szerint turnéi pályafutása során összesen közel egymilliárd dollár jegybevételt értek el, koncertjeit pedig világszerte mintegy húszmillióan láthatták. Nevéhez fűződik az 1994-es, Rio de Janeiró-i Copacabana strandon rendezett szilveszteri koncert is, amelyet többmilliós közönség előtt adott. Las Vegasban hosszú éveken át rezidens előadóként is szerepelt: a Caesars Palace Colosseumában több mint kétszáz koncertet adott.

Rod Stewart legutóbb 2024-ben koncertezett Budapesten. A The Final Encore turnéval három évvel később tér vissza a magyar fővárosba, ezúttal azonban már búcsúzni érkezik: 2027. június 18-án a Budapest Arénában lép színpadra.