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Tutanhamon sírkamrája megoldhat egy régi nagy rejtélyt

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Hatalmas szenzációként robbant a hír, amikor 1922. november 4-én Howard Carter a múzeumi rajzolóból lett brit amatőr régész bejelentette, hogy a Luxorhoz közeli Királyok völgyében megtalálta az „elveszett fáraó” sírját. Tutanhamon, az Újbirodalom XVIII. dinasztiájának fiatalon, alig 19 éves korában elhunyt uralkodója nem a történelmi tettei, hanem a szinte teljes épségében fennmaradt és mesés kincseket rejtő sírkamrája miatt vált világhírűvé. A sírkamrát, amelyben Carter feltárta Tutanhamon hármas koporsóba temetett múmiáját is, az archeológusok többségi véleménye szerint eredetileg egy másik uralkodó számára építették, amit csak Tutanhamon korai és hirtelen bekövetkezett halál után alakítottak át sebtében a fiatal fáraó földi maradványainak befogadására. Egy kutatócsoport friss vizsgálatai szerint ezek az átalakítások magukba foglalták egy sor álfal megépítését is, amelyek mögött a földalatti mauzóleum eredeti tulajdonosa, az óegyiptomi történelem másik híressége, Nofertiti királyné sírkamrája rejtőzhet.

Elter Tamás
Forrás: Ifl Science2026. 09. 28. 19:46
Tutanhamon sírkamrája mögött egy másik sírkamra rejtőzhet
Tutanhamon sírkamrája mögött egy másik sírkamra rejtőzhet Fotó: Elter Tamás
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Az eretnek fáraó, Ehnaton portréja  Fotó:  HoremWeb / Wikimedia Commons

 Már korábban számos egyiptológus szakértő – köztük Howard Carter, Tutanhamon sírkamrájának felfedezője és a KV 62-es fáraósír első feltárója – is megjegyezte, hogy a Tutanhamon temetkezési helye a korabeli királyi sírkamrákhoz képest szokatlanul kicsinek számít. 

Nicholas Reeves a 2015-ben közzétett tanulmányában rámutatott, hogy az építmény úgynevezett „balra forduló” elrendezésű, ez pedig a XVIII. dinasztia idejéből származó királynéi sírkamrák építészeti normáinak megfelelő elrendezés. 

Tutanhamon sírkamrájának bejárata, az 1922-es felfedezése idején   Fotó: Wikimedia Commons

A brit egyiptológus ebből arra a következtetésre jutott, hogy a sírt eredetileg egy, Tutanhamon uralkodását közvetlenül megelőző királynő számára építették, így egyedül Nofertiti jöhet szóba logikus jelöltként.

Az egyiptológusok azt feltételezik, hogy Nofertiti személye vagy a Nofernoferuaton, vagy pedig a Szemenhkáré nevet viselt társuralkodók egyikével lehet azonos, akik Ehnaton utolsó éveiben a fáraó társkirályaiként uralkodtak.

Reeves elmélete szerint a KV 62-es sír elülső részét Tutanhamon váratlan halála után sietve alakították át az uralkodó holttestének befogadására, és ekkor került Szemenhkaré sírkamrája is az újonnan emelt válaszfalak mögé.

Titokzatos, mindeddig ismeretlen termekre bukkantak

Egy most nem rég publikált új tanulmányban a brit archeológus és más régészek áttekintik annak a hét jelentős terepi kutatásnak az eredményeit, amelyeket azóta végeztek, hogy Nicholas Reeves 2015-ben előállt a kettős sírkamra elméletével. 

Howard Carter felnyitja a fáraó koporsóját  Fotó: Wikimedia Commons

A kutatás során alkalmazott számos legkorszerűbb módszer – így köztük a talajradar, a hőkamerás vizsgálat, az elektromos ellenállás-tomográfia, a mikrogravimetria és a földtani térképezés – alkalmazásával az volt a vizsgálatok célja, 

hogy feltárják Tutanhamon sírkamrájának, a KV 62-nek a falain túl rejtőző ismeretlen kamrákat. 

A tanulmányt jegyző szerzők szerint az elvégzett alapos és komplex vizsgálatok „nagy valószínűséggel azonosították egy, a KV 62-es sírtól északra mintegy 25–30 méternyire húzódó, általánosan felismerhető típusú temetkezési komplexum jelenlétét” – írják közleményükben a kutatók, akiket az Ifl Science tudományos hírportál idéz.

Tutanhamon sírkamrája a Királyok völgyében  Fotó: Wikimedia Commons

 „Valószínűleg öt-hat kamra található ebben a megvizsgált (földalatti) térségben, és megalapozottnak tűnik az a várakozás, hogy a kimutatott kamrák egymással, valamint a KV 62-es sírral is összeköttetésben állnak olyan átjárók révén, amelyeket az ókorban szándékosan törmelékkel töltöttek fel” – magyarázzák a kutatók. 

A műszerek segítségével kimutatott terek létezésének igazolásához – valamint annak megállapításához, hogy mi rejtőzhet bennük –, a régészeknek valamelyest meg kellene bontania Tutanhamon sírkamrája, a KV 62 falait, hogy egy kis száloptikás kamera segítségével betekinthessenek a falak mögé.

Tutanhamon sírkamrája a benne fellelt páratlan kincsleletről vált híressé  Fotó: Polyak Attila

 Az ilyen jellegű védett építmény megbontásával együtt járó vizsgálatra azonban még nem kaptak engedélyt az egyiptomi régészeti hatóságtól, bár a kutatócsoport már benyújtotta erre vonatkozó kérelmét, és remélik, hogy az engedély birtokában még az idei év végéig végre betekintést nyerhetnek Tutanhamon sírjának falai mögé. 

„ Ha és amennyiben megerősítést nyerne az általunk feltételezett bővítés, úgy ez lenne a legjelentősebb felfedezés a Királyok völgyében Tutanhamon sírjának 1922-es felfedezése óta” – véli a tanulmányt jegyző tudóscsoport.

Ehnaton és Nofretiti a gyermekeikkel Aton korongja alatt   Fotó: Wikimedia Commons

 Amennyiben kiderülne, hogy a KV 62 mögött kimutatott ismeretlen termek valóban Nofertiti temetkezési helyszínével azonosak, azon túl, hogy ez a modern kor legmeghatározóbb régészeti felfedezése lenne, alapvetően új felismerésekkel is szolgálhatna az amarnai korra vonatkozóan.

A tanulmányt teljes terjedelmében és angol nyelven itt lehet elolvasni.

A Királyok völgyében 2015 óta a legkorszerűbb technikával elvégzett vizsgálatok szerint:

  • Tutanhamon KV 62 jelű sírkamráját még a fáraó temetése előtt sietősen átalakították,
  • méghozzá egy korább királysír átépítésével, amelynek egy részét elfalazták,
  • ami a feltárást végző kutatócsoport feltételezése szerint Nofertiti királynő sírkamrája lehetett,
  • és földradar segítségével sikerült is öt-hat elfalazott terem jelenlété kimutatni,
  • a KV 62 -es falai mögött, Tutanhamon sírkamrájától mintegy 30 méteres távolságra.
Tutanhamon sírjakirálynőfáraóKirályok Völgyeegyiptológusrégészeti feltárásEgyiptomSzóljon hozzá!

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