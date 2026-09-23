Hidegháború: „Kirobbantom a szemét jenkiket az óceánból” – csak hajszálon múlt a nukleáris apokalipszis

Szavickij kapitány Fotó: Art of War

Szavickij kapitányt igen feszültté tették a kapott hírek, és még idegesebb lett, amikor október 25-én az USS Beale romboló szonárkezelői bemérték a mélyben lapuló B-59-et. Az amerikai rombolóról érkező szonárjelek hatására Szavickij elrendelte, hogy süllyedjenek a tengeralattjárója maximális merülési mélységéig, de jól tudta, a lemerülő akkumulátor-telepek miatt előbb-utóbb a felszínre kell emelkednie. Amikor feljöttek a felszínre, kisvártatva egy amerikai Lockheed P -3 Orion típusú haditengerészeti járőrgép húzott el alacsonyan a szovjet tengeralattjáró felett.

Amerikai P-3 Orion haditengerészeti felderítőgép Fotó: U.S. Navy

Szavickij kapitány ezért annak ellenére, hogy az akkumulátorokat még nem sikerült teljesen feltölteni, azonnali vészmerülést rendelt el. A válság október 27-én tetőzött amikor az amerikai légierő Kuba felett felderítő repülést végző egyik U-2 gépét a szigetre települt szovjet légévdelem lelőtte. A B-59 ekkor már a második napja lapult lent a mélyben, az akkumulátorok teljesen lemerültek, a levegő vészesen megtelt szén-dioxiddal, ami miatt a legénység fulladozni kezdett

ezért nem maradt más lehetőség, a felszínre kellett emelkedniük.

A szovjet tengeralattjáró parancsnokok nem tudtak McNamara utasításáról, hogy az amerikai felszíni egységek minden felderített orosz búvárhajót kényszerítsenek felmerülésre, akár kis töltetű gyakorló mélyvízi bombák bevetésével is, noha erről az Egyesült Államok védelmi minisztériuma hivatalosan tájékoztatta Moszkvát.

A szovjet parancsnokot nem tájékoztatták McNamara utasításáról Fotó: Cecil Stoughton / White House

A B-59 szonárkezelői ugyan jelezték a felettük megnövekedett hajóforgalmat, de azt sem a kapitány, sem pedig a tisztjei nem sejtették, hogy az Essex-osztályú USS Randolph repülőgép-hordozó és rombolókísérete műveleti zónájának a kellős közepén manővereznek.

Kirobbantom a szemét jenkiket az óceánból!

Az USS Cony romboló szonárosai felfedezték és bemérték az alattuk lopakodó szovjet tengeralattjárót, és az érvényben lévő parancsnak megfelelően elkezdték gyakorló mélyvízi bombákkal megszórni a mit sem sejtő B-59-est. A szovjet tengeralattjáró közelében felrobbanó mélyvízi töltetek keltette lökéshullámok erősen megrázták a búvárhajót, a robbanások pörölycsapásszerű hangjait pedig halálra rémülten hallgatta legénység.

Az USS Cony romboló Fotó: U.S. Navy

Szavickij kapitány is azt gondolta, hogy az amerikaiak éles támadás alá vonták hajóját, ezért elfogta a pulykaméreg. Mivel azt hitte, hogy kirobbant a harmadik világháború, elhatározta, hogy az amerikai támadásra ő is „éles” választ fog adni. Haladéktalanul magához rendelte a fegyverzeti tisztet, és megparancsolta, hogy készítsék elő, illetve élesítsék az egyik T-5-ös nukleáris torpedót. „

Kirobbantom a szemét jenkiket az óceánból!

-üvöltötte magából kikelve a dühöngő kapitány. Arhipov azonban -helyesen-, úgy értékelte a kialakult helyzetet, hogy nem valódi támadásról, hanem csak figyelmeztető erődemonstrációról van szó, ezért ellenezte a beláthatatlan következményekkel járó torpedóindítást.

Szavickij kapitány ki akarta lőni az egyik atomtorpedót Fotó: Maria Lombide Ezpeleta

Az indulatos Szavickijt azonban nem elégítette ki Arhipov figyelmeztetése, ezért tovább kötötte az ebet a karóhoz. A csaknem tettlegességig fajuló vitában a tengeralattjáró politikai tisztje, Maszlennyikov is Szavickij kapitány mellé állt, és átadta számára a kilövéshez szükséges második indítókulcsot. A helyzet ezzel roppant veszélyessé vált, mert a politikai tiszt döntése miatt már nem lett volna szükség a nukleáris torpedóindítási parancs megerősítésére. A némileg lehiggadt Szavickij azonban a szolgálati rendet betartva a torpedóindítás másodszori megerősítését kérte helyttesétől, Arhipov kapitánytól is, aki ezt azonban ismét elutasította.

Vaszilij Alekszandrovics Arhipov Fotó: Ria/Novosti

Ezután Szavickij kapitány dúlva-fúlva odament a szonárkezelőkhöz arra utasítva őket, adjanak le egy erős jelet, ami jelzi az amerikaiaknak, hogy a B -59 felemelkedik a felszínre. A leadott jelre azonnal megérkezett az amerikai válasz, így a B -59 tornya október 28-án hajnali 5 óra 12 perckor áttörte a tenger felszínét.

A szovjet tengerésztiszt higgadtsága akadályozta meg a hidegháború forróvá válását

A szovjet tengeralattjáró közvetlenül az USS Cony romboló mellett, és az USS Randolph repülőgép-hordozó szomszédságában emelkedett a felszínre, a kísérő amerikai hadihajók fényszóróinak erős fénykévéjébe fogva.

A B-59 legénysége felsorakozott a fedélzeten és így nézett farkasszemet az amerikai flottával.

Még a felemelkedésük előtt a B-59 rövid jelentést küldött Moszkvának a kialakult helyzetről, ahonnan azt a választ kapta, hogy vonuljanak vissza a Bahamákig és ott várakozzanak az újabb parancsig.

Amerikai Lockheed P3V Neptun haditengerészeti járőrgép Fotó: U.S. Navy

Ezért úgy tűnt, hogy már – már rendeződött az atomháború rémképével fenyegető veszélyes helyzet, amikor a hajnali szürkületben váratlanul felbukkant egy P2V Neptun nagy amerikai járőrgép, ami először világító bójákat dobott a szovjet tengeralattjáróra, majd egy éles fordulót véve visszatért és lövéseket adott le a fedélzeti fegyvereiből.

Az újabb krízist végül az USS Cony parancsnokának, Morgan fregattkapitánynak sikerült gyorsan leszerelnie,

aki a szovjet tengeralattjáró parancsnokhoz küldött üzenetében elnézést kért a Neptun pilótáinak „meggondolatlan és helytelen cselekedeteiért”.

Hruscsov és Kennedy megállapodása végül elháírtotta a veszélyes eszkalációt Fotó: Wikimedia Commons

Másnap, a világ közvéleményének hatalmas megkönnyebbülésére bejelentették, hogy Hruscsov és Kennedy megegyeztek, így elhárult a nukleáris apokalipszis rémképe; a szovjet flotta pedig megfordult és elindult a hazai kikötői felé. Vaszilij Alexandrovics Arhipov másodosztályú tengerészkapitány józan higgadtsága akadályozta meg azt, hogy a kubai rakétaválság zaklatott pillanataiban kitörjön a csak hajszálon függő globális atomháború.

A kubai rakétaválság forró napjaiban:

a B-39 Foxtrott -osztályú nukleáris torpedóval felszerelt szovjet tengeralattjárót,

az amerikai USS Cony romboló gyakorló mélyvízi bombák vetésével felszínre akarta kényszeríteni,

de ezt a szovjet parancsnok éles támadásnak vélte, ezért ki akarta lőni az egyik atomtorpedót,

amit csak Arhipov kapitány határozott fellépése akadályozott meg,

megmentve ezzel a világot egy tévedésen alapuló atomháború kirobbanásától.















