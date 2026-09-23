Az energiaszektort érintő károk miatt pedig Ukrajna a szövetségesei segítségét kérte, mert Zelenszkij attól tart, hogy Ukrajna nem vészeli át a fagyos telet az orosz támadások közepette.
„Zelenszkij Moszkvába jöhet” – reagált a Kreml az ukrán elnök javaslatára
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök New Yorkban javasolta, hogy üljön össze egy háromoldalú csúcstalálkozó közte, Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között a háború lezárása érdekében. A felvetésre a Kreml már szerda délelőtt reagált.
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