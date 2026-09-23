Megütötte volt feleségét, könnyű testi sértés miatt ítélték el a Független Közmédia Testület tiszás tagját
Könnyű testi sértés vétsége miatt marasztalta el 2008-ban a bíróság Szabó Györgyöt, akit szeptemberben választott meg a parlament a Független Közmédia Testület tiszás tagjává. A jogerős ítélet szerint Szabó egy, a válófélben lévő feleségével kialakult vita során többször megütötte a nőt, aki nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A bíróság ezért megrovásban részesítette.
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