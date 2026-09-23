To Lam az ENSZ Közgyűlésén és az Egyesült Államokban

A kétoldalú együttműködés kiemelt területei között szerepel a tudomány és technológia, a félvezetőipar, a digitális átalakulás, a csúcstechnológiai ágazatok, azenergia, a védelem és biztonság, valamint a háború következményeinek felszámolása.

Az Egyesült Államok Kommunista Pártjának vezetőivel és amerikai barátaival folytatott találkozón To Lam köszönetét fejezte ki az Egyesült Államok azon progresszív erőinek, amelyek Vietnam függetlenségi küzdelme idején, valamint az ország jelenlegi építésében és fejlődésében támogatást és szolidaritást tanúsítottak Vietnam iránt. A találkozó egyben a pártközi és a népi diplomácia szerepének erősítését szolgálja, hozzájárulva a kölcsönös megértéshez, a baráti kapcsolatokhoz és a Vietnam - Egyesült Államok kapcsolatok társadalmi alapjainak megszilárdításához.

A vietnami pártfőtitkár és államelnök amerikai üzleti és oktatási vezetőkkel is tárgyalt. Az Apple, a Boeing, a Warburg Pincus, az Egyesült Államok Nemzetközi Kereskedelmi Fejlesztési Ügynöksége (USTDA), valamint a Stanford Egyetem Üzleti Iskolájának vezetőivel folytatott megbeszéléseken a mesterséges intelligencia, a digitális infrastruktúra, a repülés, a logisztika, a pénzügyek és a humánerőforrás-képzés területén kínálkozó együttműködési lehetőségekről volt szó.

Vietnam a beruházások ösztönzését egyre inkább a technológiatranszferrel, a magas színvonalú humánerőforrás fejlesztésével és a hazai vállalkozások versenyképességének erősítésével kívánja összekapcsolni. A cél az, hogy az ország a jövőben még mélyebben kapcsolódjon be a globális értékláncokba.