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Külföld

To Lam az ENSZ Közgyűlésén és az Egyesült Államokban

A vietnami pártfőtitkár és államelnök – To Lam az ENSZ Közgyűlés 81. ülésszakán való részvétel mellett az Egyesült Államokban kétoldalú tárgyalásokat folytat a kereskedelmi, technológiai, energetikai és biztonsági együttműködés elmélyítéséről.

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2026. 09. 23. 13:30
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A kétoldalú együttműködés kiemelt területei között szerepel a tudomány és technológia, a félvezetőipar, a digitális átalakulás, a csúcstechnológiai ágazatok, azenergia, a védelem és biztonság, valamint a háború következményeinek felszámolása.

Az Egyesült Államok Kommunista Pártjának vezetőivel és amerikai barátaival folytatott találkozón To Lam köszönetét fejezte ki az Egyesült Államok azon progresszív erőinek, amelyek Vietnam függetlenségi küzdelme idején, valamint az ország jelenlegi építésében és fejlődésében támogatást és szolidaritást tanúsítottak Vietnam iránt. A találkozó egyben a pártközi és a népi diplomácia szerepének erősítését szolgálja, hozzájárulva a kölcsönös megértéshez, a baráti kapcsolatokhoz és a Vietnam - Egyesült Államok kapcsolatok társadalmi alapjainak megszilárdításához.

A vietnami pártfőtitkár és államelnök amerikai üzleti és oktatási vezetőkkel is tárgyalt. Az Apple, a Boeing, a Warburg Pincus, az Egyesült Államok Nemzetközi Kereskedelmi Fejlesztési Ügynöksége (USTDA), valamint a Stanford Egyetem Üzleti Iskolájának vezetőivel folytatott megbeszéléseken a mesterséges intelligencia, a digitális infrastruktúra, a repülés, a logisztika, a pénzügyek és a humánerőforrás-képzés területén kínálkozó együttműködési lehetőségekről volt szó.

Vietnam a beruházások ösztönzését egyre inkább a technológiatranszferrel, a magas színvonalú humánerőforrás fejlesztésével és a hazai vállalkozások versenyképességének erősítésével kívánja összekapcsolni. A cél az, hogy az ország a jövőben még mélyebben kapcsolódjon be a globális értékláncokba.

A vietnami vezetés az Egyesült Államokban folytatott programjaival párhuzamosan azt is hangsúlyozza, hogy az ország belső reformokkal kívánja megalapozni a gazdasági fejlődés új szakaszát. Vietnam folytatja az államapparátus karcsúsítását, a hatáskörök decentralizációját, az adminisztratív eljárások egyszerűsítését és az intézményi akadályok lebontását. A reformok célja a beruházási környezet javítása, a magánszektor fejlődésének ösztönzése, valamint a hosszú távú és magas technológiai tartalmú beruházások vonzása.

A vietnami vezetés szerint az ország külpolitikai eredményeit mindinkább a nemzeti fejlődés erőforrásaivá kell alakítani. Vietnam a 40 éves Đổi Mới reformfolyamat eredményeire építve a 2026–2030 közötti időszakra évi átlagosan 10 százalékot meghaladó gazdasági növekedési célt tűzött ki. Hanoi hosszú távú célja, hogy az ország 2045-re fejlett, magas jövedelmű állammá váljon. Az ENSZ-ben és az Egyesült Államokban folytatott jelenlegi diplomáciai programok ennek a stratégiának a részeként egyaránt szolgálják Vietnam nemzetközi szerepének erősítését, a külgazdasági kapcsolatok bővítését és a nemzeti fejlődéshez szükséges külső erőforrások mozgósítását.

(Borítókép: To Lam főtitkár és elnök megérkezik New Yorkba. Fotó: VNA)

new yorkenszvietnam

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