100 éves a kerület, ahol borászok és vendégszerető fociultrák bujkálnak
2026. szeptember 4–6. között immáron 36. alkalommal várja Budapest Bornegyede, Budafok-Tétény a Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál zene- és borszerető vendégeit. Az Évfordulók évében különlegességekkel készülnek a szervezők, miközben őrzik és tisztelik a hagyományokat. A 40 borászat kitelepülésével szervezett ingyenes eseménysorozat egyik fénypontja a szombat 10 órakor kezdődő megnyitó a borrendek felvonulásával és szőlőáldással a Piactéren, a számtalan kulturális, nemzetiségi és családi programot pedig lehetetlen felsorolni.
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