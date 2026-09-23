Dárdai ezért mondott nemet Marco Rossinak, Szoboszlai is segíthetett neki

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Március óta nem lépett pályára a magyar válogatottban Dárdai Márton, pedig Marco Rossi szövetségi kapitány most is számított volna rá. A Hertha BSC 24 éves védője makacs szeméremcsonti panaszokkal küzd, amelyek miatt klubjában is csak perceket kapott eddig ebben az idényben. A német Bild szerint Szoboszlai Dominik adhatott tanácsot Dárdainak.

Szalay Attila
2026. 09. 23. 6:51
Németországban arról írnak, hogy miért nem vállalta a magyar válogatottban való szereplést Dárdai Márton, a Hertha védője, aki Szoboszlai Dominikre hallgatott Fotó: STEFAN KOOPS Forrás: NurPhoto
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Marco RossiDárdai Mártonmagyar labdarúgó–válogatottSzoboszlai Dominik

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