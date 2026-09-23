Kihalófélben lévő dinoszauruszok vagy áldozatok? Eltűnik a tenisz szépsége

A nők között Diane Parry a jelenlegi legeredményesebb teniszező egykezes fonákkal. Fotó: AFP/Thomas Samson

Miért tűnik el az egykezes fonák a teniszvilágból?

Könnyebb változatosan játszani és elérni, valamint erősebben lehet megütni a labdát egykezes fonákból. Ellenben jóval pontosabb időzítést, nagyobb precizitást és fizikalitást igényel ez a stílus, amellyel ráadásul a megszokottnál magasabbra pattant labdák visszaütése jelentősebb gondot okozhat, mint a stabilabb kétkezes verzióban. Korunk teniszében nagyobb sebessége lett a szerváknak és minden másnak is, sőt jobban is pörögnek a labdák, így kevesebb idő van felkészülni egy-egy ütésre. Márpedig az egyébként is komolyabb erőnlétet igénylő egykezes fonák hamarabb kifárasztja a játékosokat, akik olykor öt órát is a pályán töltenek egyszerre. A többség leginkább ezért üti legfeljebb a védekező ütéseket (főleg a nyeséseket) egy kézzel.

Mit szólnak ehhez a stílus képviselői, és van-e jövője?

Cicipasz kihalófélben lévő dinoszaurusznak, Musetti pedig a modernizálódott tenisz áldozatának érzi magát azzal, hogy immáron a kisebbséghez tartozik. Az olasz megjegyezte, hogy esztétikailag örömmel látná, ha egy jövőbeni tanítványa az egykezes fonákot választaná, hatékonyság szempontjából viszont úgy gondolja, hogy a kétkezes már előnyösebb.

Parry az elmúlt hónapokban azzal próbálkozik, hogy az első, gyors adogatásokat kivételesen két kézzel fogadja fonákoldalról, ám elmondása szerint érzi, hogy neki ez nem természetes.

Cicipasz úgy reagált, ő biztosan nem lenne képes erre, hogy külön figyeljen egy új technikára a fogadásoknál. Shapovalov azonban hiszi, hogy a módszer életben tartható. – Amikor eljutsz arra a szintre, akkor szerintem ez már egy jobb ütéstípus. Többet tudok kihozni belőle, például olyan szögeket tudok ütni vele, amelyeket kétkezes fonákkal nagyon nehéz lenne. A gond az, hogy egyszerűen túl sok időbe telik tökéletesíteni, az emberek pedig manapság mindent azonnal akarnak – közölte a kanadai játékos.