Eredmény: Luxemburg-Magyarország 0-3 - állás a páros után: Alex Knaff, Raphael Calzi-Füle Mátyás, Makk Péter 1:6, 6:7 (3-7)
Magyar diadal Luxemburgban a Davis Kupában
Füle Mátyás és Makk Péter két szettben nyert párosban. Ezzel a magyar férfi teniszválogatott 3-0-s, behozhatatlan előnyre tett szert Luxemburgban a Davis Kupa osztályozójában.
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