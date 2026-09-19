Most először választ orosz képviselőket Kelet-Ukrajna

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Putyin pártjának győzelme nem kérdéses, de a körülmények is számítanak.

Magyar Nemzet
2026. 09. 19. 12:58
MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 18: People vote in Russia's parliamentary election at a polling station in Moscow, Russia, on September 18, 2026. Russian voters will begin voting early Friday to elect the 450 members of the State Duma, the lower house of parli
Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA Forrás: ANADOLU
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orosz választásVlagyimir PutyinKelet-UkrajnaDonbaszDuma

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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A Terror Háza azért szúrta a szemüket, mert a tárlat egyre jobban hasonlít a jelen rögvalóságához. Az újkommunista digitális népbiztosokat zavarja, hogy az ő módszereikről szól az egész.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu