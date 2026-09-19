Nyomozás indulhat a Tisza volt rendezvényigazgatójának büfés botránya ügyében
Nyomozás indulhat a Tisza Párt volt rendezvényigazgatójához, Zelcsényi Miklóshoz kapcsolódó ügyben. Tényi István az állami szervezésű atlétikai világversennyel összefüggésben tett feljelentést azért, mert felvetődhet a kamu közbeszerzés gyanúja.
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