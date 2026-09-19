Svájci bicska kínai módra - Leapmotor B03X menetpróba (top 5)

Rekesz található legalul a töltőkábelnek és más koszos holminak, felette tágas a csomagtér, de a kalaptartó kezdetleges

Fotó: Leapmotor

3. Aligha gyorsabb, mint az őrangyalai

Míg a kínai belpiacos verziók képesek városi önvezetésre (ott Lidar-egység is kerül a tetőre), az európaiak maradnak a szokásos vezetéstámogató funkcióknál, igaz, e csomag része a sztrádán az indexkar pöccintésére elvégzett önálló sávváltás. Szerencsére a túlbuzgó asszisztenseket csokorba fogva lehet deaktiválni a menüben, de sajnos némelyik így is visszakapcsol. Kétféle akkumulátor körül választhatnak a vásárlók, a 39,2 kWh kapacitású kisebbik a maga 292 kilométeres hatótávjával városi és ingázó felhasználásra ideális, míg az 53,0 kWh-s teleppel vidéki, vagy akár külföldi utak is vállalhatók, legfeljebb 382 kilométerenként kényszerpihenőkkel. Átlagos a 11 kW-os váltakozó áramú és korrekt a 100-133 kW-os gyorstöltés, a hajtómotor teljesítménye akkumérettől függően 177 vagy 197 lóerő, egységesen 200 Nm nyomatékkal.

Kétféle USB aljzat található a hátul, de nincs légbefúvó. A Honda Jazz régi trükkjét követve szállításhoz felhajtható az ülőlap

Fotó: Leapmotor

4. Száguldás helyett komfortra hangolták

Ígéretes, hogy a Leapmotor B03X futóművét a lágy kínai beállításhoz képest a Fiatok ősi tesztközpontjában, Baloccóban alakították feszesebbre, így senki sem lesz tengeribeteg a fedélzetén, és az úttartása sem rossz. Ám ettől még nem lesz dinamikus a mozgása: kanyarban hajlamos tolni az orrát, kigyorsítva küzd a tapadásért, és még Sport állásban is túl könnyű a visszajelzéseket alig adó kormány. Bizonyára mindezt megbocsátja a célcsoport, ugyanis remek a rugózási komfort, ami aranyat érhet a magyar utakon, és a zajszigetelés is tisztességes. Ráadásul ügyesen manőverez (10 méter a fordulóköre), optimális az amúgy kellően erős e-motor teljesítményszabályozása, és hatékony a - sajnos csak menüből álltható - fékenergia-visszanyerés.

Jövőre már Spanyolországban is gyárthatják, elkerülve a védővámokat. Sőt, alacsony építésű rokon is érkezik B03 néven

Fotó: Leapmotor

5. Jóárasítva indul a hazai bevezetés

Kétféle, Life és Design felszereltséggel elérhető a B03X, közülük a gazdagabb (nagy akkuval) 10,25 millió forintos akciós áron jelenti a kínálat csúcsát. Még érdekesebb a 39,2 kWh-s Life belépőverzió, mely automata klímát, 14,6 colos képernyőt, vezeték nélküli telefontükrözést és sok egyéb tételt kínál a műbőrnél kevésbé izzasztó szövet kárpitozással, ez raktárkészletről magánügyfelnek 8,89 millió forintba kerül. Bizony, érezhetően drágább a Kia EV2, a Renault 4 E-tech, az új Volkswagen ID.Cross és a BYD Atto 2; jellemzően inkább a benzines (vagy hibrid) crossoverek ajánlatából lehet szemezgetni a B03X keretéből. Kérdéses persze az értéktartása, de adhat némi okot a bizalomra a Stellantis-háttér és a 8 év /160 ezer kilométer akkugarancia.