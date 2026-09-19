Óriási pofon után csatlakozik alapembere a magyar válogatotthoz, mégis a Bayern szurkolói tüntettek

Az Union vezetői kaptak egy kis időt, hogy változtassanak, ehhez képest furcsa a nyáron kinevezett vezetőedző, Mauro Lustrinelli nyilatkozata.

– Csinálnunk kell tovább, nincs más lehetőség – jelentette ki a szakember, mielőtt közölte, hogy az első félidőben sokáig jól védekeztek.

Berlinben bizonyára elgondolkoztak már a klubvezetők azon, hogy rossz lóra tettek Lustrinelli kinevezésével.