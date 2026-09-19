Kitépett szív - a magyar futball egyik utolsó történetmesélője hagyott itt bennünket
2026. augusztus 20-án 76 éves korában meghalt az az ember, akinél többet kevesen tudtak a magyar labdarúgásról. Lakat T. Károly halála nem csak a sport, hanem az újságíró társadalmat is megrázta. A Rapid Sport műsorában most rá, Lakat T. Károlyra emlékezünk.
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