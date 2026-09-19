Borítókép: Karthago együttes (Facebook)
Karthago-kvíz: Felismeri a legendás rockbanda dalait és történetének fontos állomásait?
Ikonikus dalok és több mint négy évtized a magyar rockszínpadon – tesztelje tudását 5 kérdésben!
Melyik évben alakult meg a Karthago?
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