Az öt legjobb Kurt Russell-film – Tango és Cash + videó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A nyolcvanas évek egyik legszórakoztatóbb akcióvígjátéka ma is működik.

Csépányi Balázs
2026. 09. 11. 18:30
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

2. Tango és Cash (1989)

Eheti mozink egy 1989-ben bemutatott amerikai akcióvígjáték, amely a nyolcvanas évek végének látványos, nagyszabású hollywoodi produkciói közé tartozik. A film főszerepeiben Sylvester Stallone és Kurt Russell látható, akik két egymással rivalizáló Los Angeles-i rendőrt alakítanak.

Kurt Russell, Stallone, film, mozi, Tango, Cash
Ray Tango és Gabriel Cash Los Angeles két legsikeresebb rendőre, ám személyiségük aligha lehetne különbözőbb - Fotó: Mafab

A forgatókönyvet Randy Feldman írta, az eredeti rendező pedig az orosz származású Andrej Koncsalovszkij volt. A produkció forgatása azonban rendkívül problémásan alakult, és Koncsalovszkij a munkálatok vége felé kikerült a filmből. A későbbi jelenetek és utóforgatások elkészítésében Albert Magnoli és Peter MacDonald is részt vett, ezért a film készítésének története legalább annyira mozgalmas volt, mint maga a történet. 

Miközben te ezt olvasod, valaki máshol már kattintott erre:Tovább a cikkhez

A film operatőre Donald E. Thorin, a zenéjét pedig Harold Faltermeyer szerezte. A főszereplők mellett olyan ismert színészek tűnnek fel, mint Jack Palance, Teri Hatcher, James Hong és Brion James. A Tango és Cash a klasszikus, két teljesen különböző rendőr összefogására épülő akciófilmek egyik jellegzetes darabja. A látványos üldözések, robbanások és lövöldözések mellett a film sok humorral épít a két főhős eltérő személyiségére is.

A történet

Ray Tango és Gabriel Cash Los Angeles két legsikeresebb rendőre, ám személyiségük aligha lehetne különbözőbb. Tango elegáns, kifinomult és mindig tökéletesen öltözött, míg Cash sokkal lazább, ösztönösebb és keményebb stílusban dolgozik. A két férfi ráadásul nem kedveli egymást, ezért amikor egy befolyásos bűnöző hamis bizonyítékok segítségével gyilkossággal vádolja meg őket, különösen nehéz helyzetbe kerülnek. 

Kurt Russell, Stallone, film, mozi
A Tango és Cash nem akar több lenni annál, ami: egy lendületes, látványos és szórakoztató akcióvígjáték - Fotó: Mafab

Mindkettőjüket börtönbe zárják, ahol természetesen az ellenségeik már várják őket. Tangónak és Cashnek azonban hamar rá kell jönniük, hogy csak akkor tisztázhatják a nevüket, ha félreteszik a rivalizálást, megszöknek, és közösen veszik fel a harcot azokkal, akik csapdába csalták őket.

Érdekességek a filmről

  • A film eredetileg Patrick Swayze és Sylvester Stallone főszereplésével készült volna, ám Swayze végül más film mellett döntött, így került Kurt Russell a Cash szerepébe.
  • A produkció forgatása meglehetősen viharos volt. Andrej Koncsalovszkij rendező és Jon Peters producer között komoly kreatív nézeteltérések alakultak ki, ezért a rendezőt a munka vége felé leváltották, és mások fejezték be a filmet.
  • Brion James eredetileg csak egy apró szerepet kapott volna a filmben, ám a karaktere annyira megtetszett az alkotóknak, hogy végül jóval nagyobb szerepet írtak neki.
  • A filmben látható egyik látványos jelenetben Tango egy közeledő kamionnal néz szembe. A jelenet ötletét részben Jackie Chan Rendőrsztori című, 1985-ös filmje inspirálta.
  • A film végén feltűnő különleges jármű egy erősen átalakított 1988-as Chevrolet Suburban volt.
Kurt Russell, Stallone, film, mozi
 A Tango és Cash igazi nosztalgikus kikapcsolódás - Fotó: Mafab.hu
  • A film körülbelül 54 millió dolláros költségvetésből készült, és világszerte több mint 120 millió dolláros bevételt ért el, vagyis a nehézkes forgatás ellenére a mozipénztáraknál sikeresnek bizonyult.

Kurt Russell alakítása a filmben

Kurt Russell Gabriel „Gabe” Cash szerepében remek ellenpontja Sylvester Stallone elegáns és kimért Ray Tangójának. Cash sokkal lazább, ösztönösebb és szókimondóbb figura, aki nem különösebben aggódik amiatt, hogy módszerei mindig megfelelnek-e az előírásoknak.

Miközben te ezt olvasod, valaki máshol már kattintott erre:Tovább a cikkhez

Russell egyik legnagyobb erőssége a filmben a humora. Cash karakterében tökéletesen ötvözi az akcióhőst és a komikus figurát, így még a legfeszültebb helyzetekben is képes oldani a hangulatot egy-egy beszólással vagy gesztussal. A színész természetes könnyedséggel alakítja a kissé nagyszájú, magabiztos, ugyanakkor rendkívül talpraesett rendőrt.

A film zenéje

A film zenéjét Harold Faltermeyer komponálta, aki a nyolcvanas évek egyik legismertebb filmzeneszerzője volt. Nevéhez olyan emlékezetes alkotások zenéje fűződik, mint a Beverly Hills-i zsaru vagy a Top Gun

Kurt Russell, Stallone, film, mozi
A forgatókönyvet Randy Feldman írta, az eredeti rendező pedig az orosz származású Andrej Koncsalovszkij volt.

A Tango és Cash zenéjében is jól felismerhető Faltermeyer jellegzetes stílusa: az elektronikus hangzás, a lendületes ritmusok és a feszült zenei témák tökéletesen illeszkednek a film akciódús világához. A történetben emellett több ismert dal is felcsendül, amelyek tovább erősítik a nyolcvanas évek végének hangulatát.

Összegzés – miért érdemes megnézni?

A Tango és Cash nem akar több lenni annál, ami: egy lendületes, látványos és szórakoztató akcióvígjáték. Pontosan ezért működik ma is. Sylvester Stallone és Kurt Russell remek párost alkotnak, hiszen a két színész eltérő stílusa tökéletesen illik a karakterek közötti rivalizáláshoz. A film tele van emlékezetes egysorosokkal, túlzó akciójelenetekkel és olyan látványos megoldásokkal, amelyek a nyolcvanas évek hollywoodi akciófilmjeinek egyik védjegyévé váltak. Aki szereti a klasszikus Stallone- és Kurt Russell-filmeket, valamint a korszak nagy akcióvígjátékait, annak a Tango és Cash igazi nosztalgikus kikapcsolódást jelenthet.

Idővonal – 1989, amikor a Tango és Cash bemutatásra került 🎬

  • 1989. június – Bemutatják a Batman című filmet - Tim Burton rendezésében, Michael Keaton főszereplésével érkezik a mozikba az év egyik legnagyobb filmsikere, amely új korszakot nyitott a képregényfilmek történetében.
  • 1989. július – Megjelenik a Nintendo Game Boy - A hordozható videojáték-konzol hamarosan világszerte óriási sikert arat, és generációk egyik meghatározó játékgépévé válik.
  • 1989 – Bemutatják a Vissza a jövőbe II.-t - Michael J. Fox ismét Marty McFly szerepében tér vissza a népszerű időutazós filmsorozat második részében.
  • 1989 – A zenei világban Madonna és Roxette is hatalmas sikereket arat - A slágerlistákat olyan dalok uralják, mint Madonna Like a Prayer című száma, miközben a Roxette is világszerte ismertté válik.

A Kurt Russell filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten a győztes mozival érkezünk.

Borítókép: . Sylvester Stallone és Kurt Russell remek párost alkotnak (Fotó: Mafab.hu)

 

add-square Filmkép

Öt elfelejtett thriller, amit mindenképpen látni kell – Titokzatos folyó + videó

Filmkép 20 cikk chevron-right
tango és cashsylvester stallonekurt russell

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekcdu

Rettegés az AfD-től

Bayer Zsolt avatarja

Mit kínál az AfD? Azt, hogy megállítja a migrációt. A multikulti elutasítása. Az Oroszország elleni szankciók eltörlése. Visszatérés az olcsó orosz energia használatára. Hagyományos családmodell. Anti-woke. Az atomerőművek újraindítása.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu