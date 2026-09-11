Az öt legjobb Kurt Russell-film – Tango és Cash + videó

2. Tango és Cash (1989)

Eheti mozink egy 1989-ben bemutatott amerikai akcióvígjáték, amely a nyolcvanas évek végének látványos, nagyszabású hollywoodi produkciói közé tartozik. A film főszerepeiben Sylvester Stallone és Kurt Russell látható, akik két egymással rivalizáló Los Angeles-i rendőrt alakítanak.

Ray Tango és Gabriel Cash Los Angeles két legsikeresebb rendőre, ám személyiségük aligha lehetne különbözőbb - Fotó: Mafab

A forgatókönyvet Randy Feldman írta, az eredeti rendező pedig az orosz származású Andrej Koncsalovszkij volt. A produkció forgatása azonban rendkívül problémásan alakult, és Koncsalovszkij a munkálatok vége felé kikerült a filmből. A későbbi jelenetek és utóforgatások elkészítésében Albert Magnoli és Peter MacDonald is részt vett, ezért a film készítésének története legalább annyira mozgalmas volt, mint maga a történet.