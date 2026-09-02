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Öt elfelejtett thriller, amit mindenképpen látni kell – Titokzatos folyó + videó

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Egy gyilkosság, amely feltépi a múlt sebeit.

Csépányi Balázs
2026. 09. 02. 18:30
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Az első részben az Ördög a részletekben, a másodikban a Gyilkos ösztön, a harmadikban pedig A ház, amit Jack épített került sorra. Most egy olyan film következik, amelyben egy gyilkosság csupán a felszín: alatta évtizedek óta eltemetett titkok, bűntudat, fájdalom és bosszú húzódik.

A Titokzatos folyó egyszerre krimi, thriller és súlyos lélektani dráma – ráadásul olyan színészi alakításokkal, amelyek miatt a filmet ma is érdemes újranézni.

Titokzatos folyó – Egy gyilkosság, amely feltépi a múlt sebeit

A 2003-ban bemutatott Titokzatos folyó (Mystic River) Dennis Lehane azonos című, 2001-es regényének filmadaptációja. A filmet Clint Eastwood rendezte és producerként is közreműködött, a forgatókönyvet pedig Brian Helgeland írta. 

Thriller, Eastwood, film
A film alapjául Dennis Lehane 2001-ben megjelent regénye szolgált - Fotó Mafab.hu

A főszerepekben Sean Penn, Tim Robbins és Kevin Bacon látható, mellettük Laurence Fishburne, Marcia Gay Harden és Laura Linney is fontos szerepet kapott.

A történet

A fim Boston egyik munkásnegyedében játszódik. Három gyerekkori barát, Jimmy Markum, Sean Devine és Dave Boyle életét egy gyerekkorukban történt megrázó esemény örökre megváltoztatja. Évtizedekkel később újabb tragédia rázza meg őket: Jimmy 19 éves lányát, Katie-t meggyilkolják. A nyomozást Sean Devine vezeti, aki időközben rendőr lett. 

Dave pedig – aki utolsóként látta élve a lányt – maga is gyanúba keveredik. Jimmy számára azonban nem elegendő, hogy a rendőrség megtalálja a tettest. Ő maga akarja kideríteni, ki ölte meg a lányát. Innentől pedig három férfi múltja és jelene egyre szorosabban kapcsolódik össze.

Alkotók és szereplők

Clint Eastwood – rendező

A filmet Clint Eastwood rendezte, aki ekkorra már több évtizedes színészi és rendezői pályát tudhatott maga mögött. A Titokzatos folyó egyik legnagyobb erénye éppen az, hogy Eastwood nem akarja túlrendezni a történetet.A kamera sokszor egyszerűen csak figyeli a szereplőket, és hagyja, hogy a színészek játéka vigye előre a filmet. A rendező a történet sötétségét visszafogott képi világgal, lassúbb tempóval és szűkszavú jelenetekkel erősíti. Ettől a film atmoszférája szinte nyomasztóan valóságossá válik.

Thriller, Eastwood, film
Sean Penn alakítja Jimmy Markumot, a meggyilkolt Katie édesapját.  - Fotó: Mafab.hu

Sean Penn – Jimmy Markum

Sean Penn alakítja Jimmy Markumot, a meggyilkolt Katie édesapját. Jimmy egykori bűnöző, aki később megpróbált tisztességes életet kialakítani magának. Lánya halála azonban előhozza belőle a régi énjét. Penn alakítása egyszerre dühös, fájdalmas és kiszámíthatatlan. Jimmy gyásza fokozatosan változik át bosszúvágyba, és a néző számára egyre nehezebb eldönteni, meddig tekinthető az apa tette érthetőnek. Sean Penn alakításáért 2004-ben megkapta a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat.

Thriller, Eastwood, film
Sean Penn alakítja Jimmy Markumot, a meggyilkolt Katie édesapját.  - Fotó: Mafab.hu

Tim Robbins – Dave Boyle

Tim Robbins Dave Boyle szerepében a film talán legtragikusabb figuráját alakítja. Dave gyerekkorában súlyos traumát szenvedett el, és az esemény egész életére rányomta a bélyegét. Felnőttként családos emberként próbál normális életet élni, de a múltját soha nem tudta teljesen maga mögött hagyni. Robbins visszafogott, törékeny játéka miatt a karakter végig bizonytalanságot kelt: vajon valóban áldozat, vagy valami egészen más húzódik a háttérben? Tim Robbins alakításáért a legjobb férfi mellékszereplő Oscar-díját kapta.

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Kevin Bacon – Sean Devine

Kevin Bacon játssza Sean Devine nyomozót, aki a gyilkossági ügy felderítését vezeti. Sean számára a nyomozás személyes ügy is, hiszen Jimmy Dave gyerekkori barátja volt. Ő az, aki a múlt eseményeit és a jelen bűntényét megpróbálja összerakni. Bacon játéka szándékosan visszafogottabb Penn és Robbins alakításánál. Ettől válik Sean a történet egyik stabil pontjává: miközben körülötte mindenki érzelmileg egyre jobban szétesik, ő próbál a tényekhez ragaszkodni.

Thriller, Eastwood, film
Kevin Bacon játssza Sean Devine nyomozót, aki a gyilkossági ügy felderítését vezeti. - Fotó: Mafab.hu

A film zenéje

A film zenéjének különlegessége, hogy Clint Eastwood maga komponálta a film teljes zenei anyagát. Ez volt az első alkalom, hogy egy egész játékfilmhez ő szerezte a zenét. Eastwood jazzhez fűződő kapcsolata természetesen korábbról is ismert volt, de itt tudatosan kerülte a túlzottan látványos, nagyzenekari megoldásokat. A zene inkább halk, melankolikus és visszafogott. Sokszor szinte észrevétlenül van jelen, mégis jelentősen hozzájárul a film nyomasztó hangulatához. 

Thriller, Eastwood, film
A film története szorosan kötődik Bostonhoz. (Fotó: InterCom)

A film zenéjét a Boston Symphony Orchestra játszotta, Lennie Niehaus vezényletével. Eastwood zenéje tökéletesen illeszkedik a film világához: nem megmondja a nézőnek, mit kell éreznie, inkább hagyja, hogy a képek és a szereplők története önmagában hasson.

Érdekességek és kulisszatitkok

  • A film alapjául Dennis Lehane 2001-ben megjelent regénye szolgált. Lehane Bostonban játszódó történetei miatt különösen jól ismerte azt a közeget, amelyben a film játszódik. A forgatókönyvet Brian Helgeland készítette.
  • A film világpremierje 2003. május 23-án volt a Cannes-i Filmfesztiválon. Az amerikai mozikba október 15-én került. Ez különösen nagy elismerést jelentett Eastwood számára, hiszen a film nem egyszerű krimiként, hanem komoly művészi értéket képviselő drámaként is megállta a helyét.
  • A film hat Oscar-jelölést kapott, köztük a legjobb film kategóriájában is. Végül Sean Penn a legjobb férfi főszereplő, Tim Robbins pedig a legjobb férfi mellékszereplő díját nyerte el. Ez különösen ritka teljesítmény: egyetlen film két férfi színésze is elvihette a színészi Oscar egy-egy fődíját.
  • Eastwood már korán Sean Pennt és Tim Robbinst szerette volna a két fontos szerepre. Kevin Bacon csatlakozásával pedig kialakult az a háromszög, amelyre a történet épül. A szereposztás egyik nagy erőssége, hogy a három színész teljesen eltérő karaktert hoz: Jimmy indulatos és bosszúálló, Dave törékeny és bizonytalan, Sean pedig igyekszik racionális maradni.
Thriller, Eastwood, film
A Titokzatos folyó azért különleges thriller, mert a gyilkosság csak a történet egyik rétege. - Fotó: Mafab.hu
  • A film története szorosan kötődik Bostonhoz. A munkásnegyedek, az utcák, a bárok és a környék hangulata szinte önálló szereplővé válik. A film világát nem egy csillogó amerikai nagyvárosként mutatják be, hanem egy zárt közösségként, ahol az emberek ismerik egymást, és ahol a régi történetek hosszú évtizedek után is visszatérhetnek.
  • Bár Eastwood korábban is írt témákat saját filmjeihez, a Titokzatos folyó volt az első alkotása, amelynek teljes filmzenéjét ő komponálta. A zene felvételét a bostoni Symphony Hallban tartották, a Boston Symphony Orchestra közreműködésével.

A film egyik fontos motívuma a múlt

A történet legfontosabb gondolata talán az, hogy bizonyos traumák soha nem tűnnek el teljesen. A három főszereplő felnőttként látszólag maga mögött hagyta a gyerekkorát, de a régi események mindhármuk személyiségét meghatározták. Ezért a filmben a gyilkosság nyomozása egyben a múlt feltárása is.

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Miért érdemes megnézni?

A Titokzatos folyó azért különleges thriller, mert a gyilkosság csak a történet egyik rétege. A film valódi témája a bűntudat, a gyász, a bosszú és a múlt feldolgozhatatlan terhe. Clint Eastwood nem akar egyszerű válaszokat adni. Nem mondja meg, ki a jó és ki a rossz, inkább azt mutatja meg, hogyan képes egyetlen tragédia teljesen felborítani egy közösség életét. A film másik hatalmas erőssége a színészi játék. Sean Penn és Tim Robbins Oscar-díjas alakítása mellett Kevin Bacon, Laurence Fishburne, Laura Linney és Marcia Gay Harden is emlékezetes teljesítményt nyújt. És bár a film több mint húszéves, a hangulata egyáltalán nem érződik idejétmúltnak.

Kinek ajánljuk?

A Titokzatos folyót elsősorban azoknak ajánljuk, akik a thrillerekben nemcsak a rejtélyt, hanem a szereplők lelki világát is keresik. Jó választás lehet a lélektani krimik, a komor bűnügyi történetek és a lassabban kibontakozó, feszültséggel teli filmek kedvelőinek. Azoknak is érdemes elővenniük, akik szeretik Clint Eastwood rendezéseit, vagy kíváncsiak arra, hogyan lehet egy klasszikus gyilkossági történetet mély, emberi drámává formálni.

Az Ördög a részletekben, a Gyilkos ösztön és A ház, amit Jack épített után a sorozat negyedik darabja új oldalról mutatja meg a thriller műfaját. Itt nem az a legfontosabb kérdés, hogy ki követte el a gyilkosságot, hanem az, hogy mit tesz az emberrel egy olyan múlt, amelyet soha nem sikerült igazán maga mögött hagynia.

És mire minden titokra fény derül, már azt sem biztos, hogy ugyanúgy látjuk majd az igazságot, mint a film elején.

Borítókép:  Penn alakítása egyszerre dühös, fájdalmas és kiszámíthatatlan. (Fotó: InterCom)

 

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Öt elfelejtett thriller, amit mindenképpen látni kell – A ház, amit Jack épített + videó

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