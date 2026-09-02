Öt elfelejtett thriller, amit mindenképpen látni kell – Titokzatos folyó + videó

Az első részben az Ördög a részletekben, a másodikban a Gyilkos ösztön, a harmadikban pedig A ház, amit Jack épített került sorra. Most egy olyan film következik, amelyben egy gyilkosság csupán a felszín: alatta évtizedek óta eltemetett titkok, bűntudat, fájdalom és bosszú húzódik.

A Titokzatos folyó egyszerre krimi, thriller és súlyos lélektani dráma – ráadásul olyan színészi alakításokkal, amelyek miatt a filmet ma is érdemes újranézni.

Titokzatos folyó – Egy gyilkosság, amely feltépi a múlt sebeit

A 2003-ban bemutatott Titokzatos folyó (Mystic River) Dennis Lehane azonos című, 2001-es regényének filmadaptációja. A filmet Clint Eastwood rendezte és producerként is közreműködött, a forgatókönyvet pedig Brian Helgeland írta.

A film alapjául Dennis Lehane 2001-ben megjelent regénye szolgált - Fotó Mafab.hu

A főszerepekben Sean Penn, Tim Robbins és Kevin Bacon látható, mellettük Laurence Fishburne, Marcia Gay Harden és Laura Linney is fontos szerepet kapott.

A történet

A fim Boston egyik munkásnegyedében játszódik. Három gyerekkori barát, Jimmy Markum, Sean Devine és Dave Boyle életét egy gyerekkorukban történt megrázó esemény örökre megváltoztatja. Évtizedekkel később újabb tragédia rázza meg őket: Jimmy 19 éves lányát, Katie-t meggyilkolják. A nyomozást Sean Devine vezeti, aki időközben rendőr lett.