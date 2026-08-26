Öt elfelejtett thriller, amit mindenképpen látni kell – A ház, amit Jack épített + videó

Az első részben az Ördög a részletekben, a másodikban pedig a Gyilkos ösztön került sorra. Most azonban egy egészen másfajta alkotás következik. Lars von Trier filmje nem egyszerű krimi vagy sorozatgyilkosos thriller: provokatív, helyenként sokkoló, filozofikus és fekete humorral átszőtt utazás egy gyilkos elméjébe.

A ház, amit Jack épített – Egy gyilkos saját története

A 2018-as A ház, amit Jack épített (The House That Jack Built) Lars von Trier egyik legmegosztóbb filmje. A dán rendező saját forgatókönyvéből készítette a filmet, amelynek főhőse Jack, egy intelligens, ám könyörtelen sorozatgyilkos. A történet az 1970-es évek Amerikájában játszódik, és mintegy tizenkét éven keresztül követi Jack fejlődését, miközben a férfi saját tetteiről mesél egy titokzatos útitársnak.

A filmet Lars von Trier írta és rendezte, a producere pedig Louise Vesth volt - Fotó: Mafab.hu

A film különlegessége, hogy a gyilkosságokat Jack szemszögéből látjuk. A férfi nem egyszerűen elköveti a bűncselekményeket: saját magát művésznek tekinti, és minden egyes gyilkosságot egy-egy műalkotásként próbál értelmezni.

Ez az alaphelyzet adja a film egyik legfontosabb kérdését: hol húzódik a határ a művészi önkifejezés és az embertelenség között?

A történetet Jack és a rejtélyes Verge párbeszédei tagolják. Verge nem pusztán hallgatja a gyilkos történeteit, hanem folyamatosan megkérdőjelezi annak gondolkodását és önigazolását. A film így egyfajta különös filozófiai párbeszéddé is válik.

Alkotók és szereplők

A filmet Lars von Trier írta és rendezte, a producere pedig Louise Vesth volt. Az operatőri munkát Manuel Alberto Claro, a vágást pedig Molly Malene Stensgaard és Jacob Secher Schulsinger végezte.

Jack egy intelligens, művelt férfi, aki titokban sorozatgyilkos - Fotó: Mafab.hu

Matt Dillon – Jack

A címszereplőt Matt Dillon alakítja, aki pályája egyik legkülönösebb szerepét kapta. Jack nem hagyományos értelemben vett filmes gonosztevő. A férfi intelligens, hiú, önigazoló és megszállott. Dillon egyik legnagyobb feladata éppen az volt, hogy úgy formálja meg a karaktert, hogy közben a néző soha ne érezze azt, hogy csupán egy szörnyeteget lát. Jack időnként kifejezetten nevetséges, máskor zavarba ejtően nyugodt, miközben szörnyűséges dolgokat követ el. Ez a kettősség teszi az alakítást igazán emlékezetessé.