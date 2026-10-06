Tízezrekkel kevesebb fizetést kaptak a pedagógusok, nemcsak a teljesítményértékelés megszüntetése az ok

Totyik Tamás, a PSZ elnöke szerint a most tapasztalt átmeneti visszaesést elsősorban a nyári szabadságok elszámolása és a túlmunkák későbbi kifizetése magyarázza. A nyári szabadság idejére járó távolléti díjba ugyanis az előző hat hónap egyes kereseti elemei is beleszámítanak, ezért a szeptember eleji kifizetés magasabb lehetett. Októberben már a szokásos alapkeresetet, pótlékokat és bérkiegészítéseket fizették ki, a szeptemberi túlmunkák ellenértéke pedig csak novemberben érkezik.

A PSZ szerint ezért főként azoknál jelentkezhetett nagyobb különbség, akiknek az előző fél évben jelentős többletmunkájuk volt. Az alapfizetés, a pótlékok és a bérkiegészítések ugyanakkor nem csökkentek – hangsúlyozta Totyik Tamás.

A Nemzeti Pedagógus Kart szintén megkerestük. A szervezetnél jelenleg vezetőváltás zajlik, miután Horváth Péter október 4-én lemondott elnöki tisztségéről. A Kar közleménye szerint az új elnök megválasztásáig Rázsi Botond Miklós alelnök látja el az elnöki feladatokat. Rázsi lapunknak azt mondta, hogy az elnökségi egyeztetés lezárultáig nem kíván nyilatkozni a pedagógusbérek ügyében, azt követően azonban rendelkezésünkre áll.