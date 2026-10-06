Rendkívüli

Az IMF már a spájzban van? - megtudtuk, miről tárgyalt Erdőbényén a kormány, ez mindenkinek fájni fog

Rendkívüli

Évente több mint negyedmilliárdba kerül Magyar Péter közösségimédia-csapata

Tízezrekkel kevesebb fizetést kaptak a pedagógusok, nemcsak a teljesítményértékelés megszüntetése az ok

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Az elmúlt napokban számos pedagógus számolt be arról a közösségi médiában, hogy az előző hónaphoz képest kevesebb pénz érkezett a számlájára. Volt, aki tíz-tizenötezer, más harmincezer forintos különbséget tapasztalt, egyes beszámolók szerint pedig bizonyos pótlékok maradtak el. Lapunk utánajárt, mi állhat a fizetések csökkenésének hátterében: a PDSZ-hez már számos hasonló panasz érkezett, a szakszervezet szerint azonban félrevezető a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megszüntetésével magyarázni a jelenséget.

Kárpáti András
2026. 10. 06. 13:04
Fotó: Hatlaczki Balázs

Totyik Tamás, a PSZ elnöke szerint a most tapasztalt átmeneti visszaesést elsősorban a nyári szabadságok elszámolása és a túlmunkák későbbi kifizetése magyarázza. A nyári szabadság idejére járó távolléti díjba ugyanis az előző hat hónap egyes kereseti elemei is beleszámítanak, ezért a szeptember eleji kifizetés magasabb lehetett. Októberben már a szokásos alapkeresetet, pótlékokat és bérkiegészítéseket fizették ki, a szeptemberi túlmunkák ellenértéke pedig csak novemberben érkezik.

A PSZ szerint ezért főként azoknál jelentkezhetett nagyobb különbség, akiknek az előző fél évben jelentős többletmunkájuk volt. Az alapfizetés, a pótlékok és a bérkiegészítések ugyanakkor nem csökkentek – hangsúlyozta Totyik Tamás.

A Nemzeti Pedagógus Kart szintén megkerestük. A szervezetnél jelenleg vezetőváltás zajlik, miután Horváth Péter október 4-én lemondott elnöki tisztségéről. A Kar közleménye szerint az új elnök megválasztásáig Rázsi Botond Miklós alelnök látja el az elnöki feladatokat. Rázsi lapunknak azt mondta, hogy az elnökségi egyeztetés lezárultáig nem kíván nyilatkozni a pedagógusbérek ügyében, azt követően azonban rendelkezésünkre áll.

lannert juditpdszpsznagy erzsébetpanaszSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekhalál

Bayer Zsolt: Addig él a nemzet, ameddig emlékezik

Bayer Zsolt avatarja

Mi nem felejtjük. És ne felejtsük azt sem, ami ma történik. Hiszen mindezzel még nekünk lesz dolgunk.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu